Лихач убил отца и его новорожденного сына по пути из роддома. На юге России осудят виновника смертельного ДТП с семьей

В аварии погибли отец и его новорожденный сын Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

В Славянске-на-Кубани осудят водителя за ДТП, в котором погибли отец с новорожденным ребенком. Расследование дела завершено, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, смертельное ДТП произошло 29 августа 2022 года на трассе «Славянск-Петровская-Целинный-Ачуево». В тот день семья ехала на ВАЗ 2109 из роддома. 30-летний мужчина вез домой жену с новорожденным сыном и старшую дочь.

В это время по трассе проезжал 30-летний водитель ВАЗ 2170 «Приора». Мужчина нарушил правила дорожного движения и выехал на «встречку». Не справившись с управлением, он столкнулся с «девяткой», в которой ехала семья. От удара легковушка ВАЗ 2109 превратилась в груду металла.

Водитель ВАЗ 2109, который вез семью домой, от полученных травм скончался на месте аварии.

- Здоровью супруги погибшего в результате ДТП был причинен тяжкий вред, - сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

В аварии тогда погиб и их только родившийся сын. Старшая дочь во время столкновения сильно не пострадала. После жуткой аварии на водителя ВАЗ 2170 «Приора», устроившего ДТП, завели уголовное дело.

Виновник ДТП сел за руль пьяным

Спустя несколько дней его арестовали. А следствие установило, что в тот день он сел за руль пьяным. Сейчас расследование дела завершено. Теперь обвиняемому огласят приговор.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением было направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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