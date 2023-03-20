Японский сад все еще закрыт Фото: Сергей НАДЕЖДИН

В парке Краснодар началась настоящая весна. На деревьях распускаются первые цветы, на лианах появляются крупные ярко-красные бутоны, а на газонах пробиваются крокусы. Долгожданное потепление не принесло с собой только одного - открытия Японского сада. Дату постоянно переносят, а горожане уже ждут с нетерпением, когда же ворота сада распахнут двери и они смогут увидеть новый масштабный проект Сергея Галицкого.

В Краснодаре распустилась сакура Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Накануне представители парка обещали, что новая площадка в парке Галицкого начнет работать 20 марта. Но ворота в этот день оставались по-прежнему закрытыми. Причина, по которой сад до сих пор не открывают – неизвестна. Охранники, дежурившие у входа, только молча разводят руками.

Люди, которые гуляют в парке, пытаются узнать хоть какую-то информацию, связанную с открытием Японского сада. Судя по тексту, размещенному на входных экранах, открытие все же состоится в ближайшее время.

- Японский сад открыт весной 2023 года в парке «Краснодар». Его площадь – 7,5 гектаров, протяженность пешеходных троп – 3 тысячи 591 метров. В саду высажено 6 тысяч 700 деревьев, 5 тысяч 900 кустарников 280 тысяч цветов, - говорится на экране информационного табло. То есть совсем скоро Японский сад откроют, раз на табло уже есть информация, что случится это весной.

Массового наплыва туристов в сад можно не ожидать даже в первые часы и дни после открытия. Руководство парка решило, что вход на огражденную территорию будет строго контролироваться. Одновременно там смогут находиться не более, чем 200 человек.

Помимо Японского сада в парке продолжается строительство и проектировка новых зон. На данный момент идет переустройство восточного входа. Там прокладывают дорожки и высаживают деревья. Кроме того, рабочие уже во всю приступили к обустройству новой очереди парка. Они расчищают землю, завозят строительные материалы и необходимую технику.