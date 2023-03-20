Японская сакура и магнолия. Яркие цветы украсили улицы Краснодара

В Краснодаре распустилась магнолия. Фото: t.me/krdru

На Кубани несколько недель подряд держится стабильно теплая погода. Весна окончательно вступила в свои права. Вслед за побережьем Черного моря природа начала оживать и в краевой столице.

Бутоны магнолии покоряют своей красотой. Фото: t.me/krdru

В центре Краснодара выпустила свои нежнейшие бутоны магнолия. Красота бело-розовых цветов поражает местных жителей и туристов. Некоторые из них специально приезжают на улицу Красную, чтобы сфотографироваться с этими невероятными растениями.

Насладиться сезоном сакуры, не отправляясь при этом за тысячи километров в Японию, можно в парке Галицкого. Там деревья покрылись маленькими, розовыми цветочками. Они раскрашивают еще серое, после зимы пространство и заставляют доставать камеры мобильных.

В парке распустились деревья. Фото: Сергей НАДЕЖДИН

- Сегодня мы планировали прогуляться по Японскому саду. Думали, что его уже откроют. Вместо этого пришлось гулять по старым зонам. Но мы ничуть не расстроились, когда увидели, что все распускается и набирается цветом, - рассказали посетители парка «Краснодар».

В Краснодаре зацвела сакура. Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Оживают и остальные улочки города. В частном секторе можно увидеть, как на сливах появляются почки и во всю цветет абрикос. Фруктовые деревья не только очень красивы, еще они издают невероятный аромат, который невозможно не почувствовать, проходя под плодовыми.

Нарциссы, гиацинты, первоцветы, крокусы, тюльпаны и верба уже несколько недель цветут на всех городских клумбах и в палисадниках. Они намекают местным жителям, что наконец можно убрать свои зимние пуховики подальше и наслаждаться пришедшей на Кубань теплой погоде.

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