Вместо опухоли паразиты. На Кубани врачи планировали избавить пациентку от новообразования, но извлекли клубок паразитов

Медики извлекли из пациентки клубок паразитов. Фото: t.me/kkb2krasnodar

Об этом случае наверняка будут рассказывать студентам Кубанского медицинского университета и уж точно он войдет в историю второй краевой клинической больницы.

Пациентка поступила в больницу с подозрением на опухоль в желчных протоках. Ранее женщина переболела механической желтухой, это когда болезнь развивается из-за сбоев в организме, поэтому врачи не сомневались, что непроходимость желчных протоков вызвана новообразованием.

- Это частое осложнение после желтухи. В большинстве случаев возникает опухоль, которая перекрывает желчные протоки, - прокомментировали в пресс-службе ККБ № 2.

Однако, приготовившихся хоть и к сложной, но уже отточенной долгой практикой операции врачей ждал необычный сюрприз. Вместо опухоли у пациентки обнаружилось большое количество двухсантиметровых паразитов - печеночной двуустки. Именно эти паразиты находились в желчных протоках и доставляли боль женщине.

- Это в принципе явление редкое, а в нашей больнице такой случай - первый в истории. Однако, наши эндоскописты не смутились и извлекли из пациента множество печеночных паразитов, - рассказали в лечебном учреждении.

Паразиты могли попасть в организм женщины с пищей или водой. Например, чтобы заболеть фасциолезом, достаточно съесть немытое яблоко. Инкубационный период длится до восьми недель, а затем у человека проявляются первые признаки болезни: зуд, кашель, пожелтение глазных яблок. Скорее всего, механическая желтуха у женщины была последствием заражения.

Несмотря на неожиданный поворот, врачи не остановились. Операционная бригада во главе с главврачом ККБ №2 Сергеем Габриэлем быстро пересмотрела ход хирургического вмешательства. Чтобы достать паразитов, было решено прибегнуть к малоинвазивной операции.

- С помощью эндовидеоскопа пациентке провели видеохолангиографию и извлекли часть паразитов для идентификации. Благодаря высокой квалификации всей бригады медиков процедура прошла успешно, - рассказали врачи.

Сейчас пациентка выписана домой. Ей предстоит пройти консервативное противопаразитарное медикаментозное лечение.

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