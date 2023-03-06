Думали рак, оказался червь. Краснодарский хирург американки с «маской Бэтмена» извлек из жительницы Кубани паразита

Паразит жил в женщине более двух лет. Фото: t.me/pavel_borisovich_popov

Жительница Краснодарского края два года ходила по врачам, пытаясь понять характер новообразования на ее теле. Медики давали разные рекомендации, которые, впрочем, не помогали. В итоге после очередной консультации в онкоцентре пациентке сказали готовиться к операции.

Онкологи заподозрили у женщины липому. Это доброкачественное образование из жировых клеток. В народе такие опухоли называют еще «жировиками». Они безболезненны, но могут переродиться в злокачественные липосаркомы. Испуганная жительница Кубани решила уточнить диагноз у хирурга-онколога Павла Попова.

- К нам обратилась женщина с диагнозом "липома", который ей поставили на УЗИ в другой клинике, - рассказал Павел Попов. После осмотра я усомнился в диагнозе, так как признаков липомы не было, но были признаки гранулемы,

Краснодарец Павел Попов – медик, известный далеко за пределами Кубани и России. В 2019 году он взялся за тяжелый случай – решил помочь маленькой американке Луне Феннер, которую на родине из-за огромного невуса на все личико называли «девочкой с маской Бэтмена». Американские хирурги предложили семье слишком травматичное и дорогостоящее лечение. За три года Павел Попов почти полностью освободил подросшую Луну от родимого пятна и риска возникновения злокачественной опухоли. Сейчас мама девочки Кэрол Феннер ждет оформления визы для возвращения в России, чтобы завершить лечение.

Приступив к лечению новой пациентки с подозрением на онкозаболевание, хирург иссек гранулему. И то, что он там увидел – шокировало всю операционную бригаду.

- После того как мы вскрыли гранулему, из нее был извлечен паразитический червь Dirofilaria repens. Интересный случай и интересный диагноз в моей практике, - подытожил врач.

Предположительно личинка паразита попала в организм женщины более двух лет назад во время укуса комара. После этого на месте укуса сформировалась гранулема.

Врачи на УЗИ не смогли разглядеть паразита в новообразовании. Фото: t.me/pavel_borisovich_popov

Случай, действительно, уникальный, долгое время считалось, что дирофиляриозу подвержены только животные. Однако в последнее время медики регистрируют все больше случаев заражения среди людей.

Разносчиками заразы называют комаров. Причем подцепить этих нематод можно не только во время путешествия по экзотическим странам. Гельминт встречается в теплом климате: от Австралии, Южной Америки и Африки до юга России и Средней Азии. В зоне риска – охотники, рыболовы и заводчики собак и кошек.

Главная опасность дирофиляриоза - сильная аллергическая реакция и шишки, появляющиеся на месте укусов. Внутри этих уплотнений находится серозная жидкость, в которой и обитает паразит. Чаще всего, дирофилярия погибает и опухоль рассасывается. Но чаще все же требуется помощь хирурга.