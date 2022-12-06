Две девушки 15 и 17 лет попали под следствие после осквернения памятника в Анапе

С подростками работают следователи

По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина в Анапе возбудили уголовное дело об осквернении мемориального комплекса. Две девушки-подростка ругались матом возле Вечного огня, делали вид, что прикуривают сигарету от него и плевали в святыню.

Фото: СУ СК России по Краснодарскому краю

После резонанса в соцсетях полицейские Анапы нашли двух подружек, ими оказались местные жительницы 15 и 17 лет. В связи с кощунством председателем СК России дано поручение руководителю регионального следственного управления Алексею Маслову возбудить уголовное дело и представить доклад. Сейчас с девушками работают следователи.

Девушки на камеру глумились над памятником

- Девушки осквернили памятник в парке 70-летия Победы станицы Анапской. По данному факту территориальным следственным отделом была незамедлительно организована доследственная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело, - сообщили в СУ СК по Краснодарскому краю.

В настоящее время следователи осмотрели место происшествия, изображенных на видео. С девушками и их законными представителями работают следователи. Кроме того, проводится комплекс следственных действий, выясняются все обстоятельства случившегося. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль краевого СК.

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