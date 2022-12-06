Развесили трусы и майки. Новогоднее убранство Сочи взбудоражило туристов

Иллюминация - будто белье болтается на веревке
Курортный Сочи одним из первых облачился в новогодний наряд. Город-праздник светится круглый год. Но только к Новому году особенно оригинален. И дело даже не в гирляндах на пальмах, а не на елке. Городские дизайнеры поняли, что этим уже никого не удивишь.
Будто на итальянской улочке
Фото: Олег УМАРОВ
Но удивить им все-таки удалось, когда на одной из центральных улиц развесили сушиться нижнее белье на веревке. Ночью оно, конечно, светится. И не белье это вовсе, а иллюминация.
- Получилось, по-моему, необычно. Будто ты оказываешься на одной из узких итальянских улочек, где никто не стесняется светить исподнее, - говорит сочинец Олег Владимиров.
Город нарядили
Фото: Олег УМАРОВ
Но не все восприняли дизайнерское решение на "ура".
- Хм! Что это за фривольность: белье, носки, трусы развесили, - шепчутся другие.
Подсветка насмешила горожан
Фото: Олег УМАРОВ
Впрочем, посмотреть в Сочи в Новый год как всегда будет, на что. Здесь концепцию новогоднего убранства готовят, как сани, летом
Сочи светится по вечерам
Фото: Олег УМАРОВ
- Во всех районах будут созданы тематические новогодние локации в Сочи 2023. Установят световые инсталляции, фотозоны и иллюминацию. Сочи к празднику украсят более 400 светодиодных конструкций, - говорят в мэрии курорта.
Сочи, как всегда, оригинален
Фото: Олег УМАРОВ
К слову, оформят даже въездные ворота в город на автомобильных постах Магри и Псоу, в международном аэропорту и на крупных железнодорожных станциях. Одной из главной локаций станет площадь Флага. Здесь уже установлена городская елка. По традиции, на верхушку вместо звезды водрузят символ Сочи - магнолию.
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