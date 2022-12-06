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Общество6 декабря 2022 11:39

Развесили трусы и майки. Новогоднее убранство Сочи взбудоражило туристов

Необычная иллюминация в виде сохнущего нижнего белья на веревке удивила жителей Сочи
Евгения ОСТРАЯ
Евгения ОСТРАЯ
Иллюминация - будто белье болтается на веревке

Иллюминация - будто белье болтается на веревке

Курортный Сочи одним из первых облачился в новогодний наряд. Город-праздник светится круглый год. Но только к Новому году особенно оригинален. И дело даже не в гирляндах на пальмах, а не на елке. Городские дизайнеры поняли, что этим уже никого не удивишь.

Будто на итальянской улочке

Будто на итальянской улочке

Фото: Олег УМАРОВ

Но удивить им все-таки удалось, когда на одной из центральных улиц развесили сушиться нижнее белье на веревке. Ночью оно, конечно, светится. И не белье это вовсе, а иллюминация.

- Получилось, по-моему, необычно. Будто ты оказываешься на одной из узких итальянских улочек, где никто не стесняется светить исподнее, - говорит сочинец Олег Владимиров.

Город нарядили

Город нарядили

Фото: Олег УМАРОВ

Но не все восприняли дизайнерское решение на "ура".

- Хм! Что это за фривольность: белье, носки, трусы развесили, - шепчутся другие.

Подсветка насмешила горожан

Подсветка насмешила горожан

Фото: Олег УМАРОВ

Впрочем, посмотреть в Сочи в Новый год как всегда будет, на что. Здесь концепцию новогоднего убранства готовят, как сани, летом

Сочи светится по вечерам

Сочи светится по вечерам

Фото: Олег УМАРОВ

- Во всех районах будут созданы тематические новогодние локации в Сочи 2023. Установят световые инсталляции, фотозоны и иллюминацию. Сочи к празднику украсят более 400 светодиодных конструкций, - говорят в мэрии курорта.

Сочи, как всегда, оригинален

Сочи, как всегда, оригинален

Фото: Олег УМАРОВ

К слову, оформят даже въездные ворота в город на автомобильных постах Магри и Псоу, в международном аэропорту и на крупных железнодорожных станциях. Одной из главной локаций станет площадь Флага. Здесь уже установлена городская елка. По традиции, на верхушку вместо звезды водрузят символ Сочи - магнолию.

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