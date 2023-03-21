«Мы экономим на всем!». Девочке «с маской Бэтмена» собрали деньги на новое путешествие в Россию

Луна впервые отметила День рождения в кругу друзей Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

"Девочка с маской Бэтмена" снова едет в Россию. Год вынужденных скитаний по врачам (из-за санкций медицинский туризм в Россию из США стал практически невозможен) только убедил родителей Луны, что больше ей нигде не помогут.

Они известили о том, что все же вернутся в Краснодар для продолжения лечения последствий и остатков огромного родимого пятна на лице своей дочери Луны.

- Мы наконец-то отметили День рождения Луны, как она хотела. Со множеством друзей. Но теперь начинаем экономить каждый цент на новые поездки в Россию, - сообщила мама девочки Кэрол. Она поблагодарила всех, кто так или иначе продолжает помогать им финансово.

Девочка с пеленок совершает полеты между континентами ради «нормальной» внешности в будущем.

Когда она только родилась, невус (так новообразование называется по учебнику) на лице новорожденной вызвал шок у медиков и растерянность близких. Из-за причудливой формы родимого пятна журналисты по всему миру прозвали Луну девочкой с маской Бэтмена. Но в обоих Америках (Каролина - Кэрол - переселенка в США из Бразилии - авт.) не нашлось докторов, которые решились бы оперировать кроху. Ее мать предупредили, что операции будут слишком травматичны для ребенка и слишком высокооплачиваемы. А в России им помогли сделать основную работу по удалению невуса и готовы помогать дальше.

- Кэрол сообщила нам о своем решении продолжить лечение Луны в Краснодаре. Как только все ее визы и прочее будут готовы, мы начнем искать квартиру для аренды, - уточнили "КП"-Кубань" в клинике доктора Павла Попова.

Лазерный хирург три года назад услышал историю Луны из соцсетей и предложил попробовать менее травматичный способ избавления от некрасивого родимого пятна. Более того, он считает его бомбой замедленного действия.

Девочка подросла Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Такие новообразования перерождаются в меланому. А это рак, - объяснял "КП"-Кубань" врач, когда готовился оперировать девочку с "маской Бэтмена".

За несколько лет и многочисленные приезды Луны ему удалось почти полностью удалить пятно. Но остались сложные участки на бровях, где невус врос в волосяной покров.

Родители Луны стараются, чтобы она жила полноценно Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Именно эти участки нуждаются в продолжении лечения. Кроме того, процесс реабилитации кожи после лазерного воздействия - тоже сложнейшая задача. И в России готовы ее решать.

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