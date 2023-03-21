«Двух школьниц завел за угол, третью - в подъезд». Столичного щеголя, винодела и бывшего мужа телезвезды судят за педофилию в Краснодаре

Михаил Штырлин обвиняется по статье о педофилии Фото: Личный архив

Процесс над 50-летним Михаилом Штырлиным в Краснодаре длится уже больше года. Уважаемый бизнесмен, винодел, глава группы компаний обвиняется в растлении малолетних. По версии обвинения, он приехал в Краснодар из Москвы по делам летом 2020 года, но попался сразу по нескольким эпизодам домогательств к школьницам.

- Судебный процесс проходит в закрытом режиме, никаких деталей его не озвучивается, - сообщили "КП" - Кубань" в суде.

Однако кое-что о сути обвинений все-таки известно.

10 июня 2020 года он, по мнению следствия, забрел в один из дворов на улице Айвазовского, встретил там четырех девчушек 8 и 10 лет и обманом заманил их за угол.

- Он обронил пятитысячную купюру, девочки подняли, догнали дядю, чтоб вернуть. Так завязалось знакомство. А потом он повел их показывать свои причиндалы в штанах, - рассказывает источник "КП" - Кубань" в правоохранительных органах.

Жуть, но за эту свою командировку Штырлин домогался, как утверждает следствие, девочек дважды. 11-леток на улице Ставропольской он повел за собой в подъезд. Школьницы не заподозрили в респектабельном "дяденьке" извращенца. Там он тоже снял перед детьми штаны.

Девочки рассказали все своим родителям, а те заявили о преступлении в органы. Штырлин тут же был задержан и сразу был взят под арест. Дожидаться приговора суда он будет в СИЗО.

Надо сказать, Михаил Штырлин - личность небезызвестная не только в деловых кругах. Он был женат на ведущей телеканала "Пятница" Юлии Коваль. Более того, у пары есть общий сын. Они расстались несколько лет назад, но причины развода публике неизвестны.

Юлия Коваль участвует в проектах на телевидении и о бывшем муже не вспоминает Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Комментировать обвинения в адрес бывшего супруга Юлия тоже не захотела, бросив трубку после вопроса "КП" - Кубань" об этом.