В Ейске начали сносить подъезды дома, поврежденного при ЧП с самолетом

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В Ейске начали сносить четыре подъезда дома, который пострадал при падении военного Су-34. На месте работает строительная техника. Первым начали разбирать самый аварийный третий подъезд.

- Начался демонтаж 1, 2, 3, 4 подъездов дома 20/1 по улице Коммунистической, - сообщил в телеграм-канале глава города Роман Бублик.

Мэр добавил, что для безопасности остановлена работа ближайшего супермаркета и детского сада, а территория огорожена забором. Дошкольников временно перевели в другие учреждения. Снос займет 2,5 месяца — к середине февраля пострадавшая часть дома будет полностью демонтирована.

Владельцам пострадавших квартир перед сносом подъездов разрешили вывезти ценное имущество, жильцы заходили в помещения в сопровождении сотрудников МЧС.

На время строительных работ расселены жильцы не только четырех подъездов, которые были повреждены, но и всех остальных. Им предоставили право либо оставаться в пунктах временного размещения, либо арендовать жилье, расходы на которое будут компенсированы. 10 тысяч рублей предоставят за однокомнатную квартиру, 13 тысяч - за двухкомнатную, 15 - за трехкомнатную. После восстановления поврежденных подъездов жильцы сами будут делать ремонт, его также компенсируют из бюджета из расчета 15 тысяч рублей за квадратный метр.