На выставке ЮгАгро представлена линейка уникальных магниевых удобрений

Фото предоставлено пресс-службой Брусит+

В конце ноября в Краснодаре состоялось крупнейшее в России мероприятие агропромышленной отрасли – выставка ЮГАГРО-2023. Она уже стала традиционным местом притяжения аграрников со всей страны, но в этом году её значение трудно преувеличить: именно на ней компании продемонстрировали свои успехи в изменившихся экономических обстоятельствах.

На мероприятии было представлено большое количество как давно зарекомендовавшей себя продукции, так и инновационных товаров, привлекших внимание аудитории. Одним из них стала линейка удобрений АгроМаг®, уникальность которых заключается в исключительно высоком содержании активного компонента – магния – и эффективности применения на различных культурах.

Магний является одним из семи основных элементов, наиболее необходимых растениям. Его физиологическая роль в растении велика и многообразна. Магний входит в состав органелл клеток (хлоропластов, рибосом), мембран, клеточных стенок; он принимает непосредственное участие в фотосинтезе, дыхании, синтезе белков и многих других физиологических процессах. Недостаток магния вызывает ослабление растений (особенно в периоды засухи), нарушает их рост и развитие, снижает урожайность, ухудшает качество продукции, снижает лежкость закладываемых на хранение продуктов растениеводства (фруктов и овощей). У плодовых деревьев может стать причиной осыпания завязей и плодов.

Минерал брусит выступает перспективным для применения в области сельского хозяйства в качестве источника жизненно важного для растений магния и мелиоранта для кислых, обедненных подвижными формами магния почв.

Брусит – природный минерал гидроксид магния, который занимает ведущее место по содержанию магния (до 65 % MgO) в ряду промышленных магнезиальных минералов. В качестве удобрения брусит уже применяется в России, Китае, Австралии, США и странах Европы.

Фото предоставлено пресс-службой Брусит+

Компания Brucite+ выпускает линейку магниевых продуктов АгроМаг®, основные области применения которой — это производство удобрений и тукосмесей для агропромышленного комплекса.

АгроМаг® выпускается в следующих формах:

- порошок и гранулы для внесения в почву;

- жидкая водная суспензия для некорневых подкормок.

АгроМаг® для основного внесения

АгроМаг® для основного почвенного внесения представляет собой тонкодисперсный, однородный по структуре порошок белого цвета или гранулы от светло-серого до коричневого цвета без запаха с высоким содержанием активного компонента (не менее 61,4 % MgO). Это экологически чистый продукт, безопасный для растений и человека, который подходит для использования в органическом земледелии.

В зависимости от почвенно-климатических условий региона его рекомендуется использовать в основную обработку почвы, под предпосевную культивацию или при посеве, а также в подкормку (для многолетних ягодных и плодовых культур) как в составе тукосмесей, так и в качестве самостоятельного магниевого удобрения.

Гидроксид магния относят к малорастворимым в воде веществам, но, попадая в почву с кислой реакцией среды, АгроМаг® начинает постепенно растворяться с высвобождением ионов магния, которые легко усваиваются корнями растения. За счёт ограниченной растворимости АгроМаг® постепенно снабжает растение магнием в течение всего сезона, не вымывается из почвы и не требует дополнительного внесения во время вегетации, имея преимущество перед водорастворимыми формами удобрений, особенно в условиях избыточного увлажнения, выпадения обильных осадков и при орошении. Кроме того, АгроМаг® не вызывает солевого ожога семян и корней растений в отличие от водорастворимых форм магниевых удобрений. Он снижает подвижность алюминия и марганца, увеличивает доступность растениям азота, калия и молибдена, повышает устойчивость растений (в том числе озимых форм) к неблагоприятным условиям окружающей среды.

Повышению доступности АгроМаг® (в том числе, в почвах с рН близкой к нейтральной) способствуют также корневые выделения (органические кислоты) вегетирующих растений, которые переводят гидроксид магния в ионы Mg2+, доступные для поглощения корнями.

АгроМаг® гранулированный также может выступать в роли мелиоранта для почв с повышенной кислотностью и низкой насыщенностью почвенного поглощающего комплекса магнием, почв легкого гранулометрического состава, обеспечивая воспроизводство и поддержание почвенного плодородия.

Фото предоставлено пресс-службой Брусит+

Порошок АгроМаг®, в свою очередь, помимо внесения в почву, используется при производстве аммиачной селитры и сложных удобрений как антислеживатель и магниевая добавка. При применении гидроксида магния формируется прочная мелкокристаллическая структура гранул, придающая удобрениям оптимальные физические свойства. Благодаря такой кондиционирующей добавке, удобрения не склонны к слеживанию, пылеобразованию и влагопоглощению.

Листовая подкормка АгроМаг® АктиМакс

АгроМаг® АктиМакс — жидкое магниевое комплексное удобрение, произведенное из минерального сырья — брусита (Mg(OH)2) путем измельчения и приготовления стабилизированной водной суспензии с высоким содержанием активного компонента (не менее 20,9 % Mg) с добавлением азота.

Продукт используется в качестве листовой подкормки сельскохозяйственных культур в период вегетации с целью нормализации метаболизма растений, увеличения урожайности, пищевой и кормовой ценности продукции, повышения сопротивляемости растений болезням и неблагоприятным условиям окружающей среды.

АктиМакс разбавляется водой в необходимой пропорции и наносится на поверхность листьев растений наиболее подходящим для этого способом. Попадая на лист, суспензия усваивается растением благодаря очень мелкому размеру частиц и элементам, активирующим потребление магния листом.

Для усиления эффективности продукт содержит дополнительно 4 % азота. Такой приём усиливает рост и развитие растений, а на более поздних стадиях (бутонизация, цветение, налив зерна или образование плодов) повышает качество урожая, так как усиливается транспорт ассимилянтов в репродуктивные органы.

АктиМакс быстро и эффективно устраняет недостаток магния в растениях, улучшает усвояемость растениями фосфора, хорошо поглощается растением, не вызывает химических ожогов у растений.