До сих пор ходит к психологу. Школьница, которую два года совращал дед, потребовала компенсацию

Следователям мужчина заявил, что внучка виновата сама. Фото: СОЦСЕТИ

Школьница, которую два года совращал дедушка, потребовала компенсацию. По данным KP.RU, в суд с иском обратилась мать девочки. Напомним, о домогательствах женщина заявила следователям еще в 2021 году. Тогда она пришла к правоохранителям и рассказала, что ее дочь стала жертвой родственника-педофила. К девочке приставал собственный дедушка.

Как оказалось, 61-летний Владимир А. (имена здесь и далее изменены. - Авт.) приставал к внучке, когда та приезжала к нему в гости вместе с родителями в станицу Красноармейского района Краснодарского края. Как выяснили правоохранители, впервые совратил девочку мужчина еще в августе 2019-го, когда внучке не было и 14 лет. При этом на допросе он заявлял, что никакого насилия не было, мол, девочка дала свое согласие.

Но в итоге Владимир все же предстал перед судом. Он признан виновным в совершении преступления. За это ему дали 4 года 6 месяцев, которые он сейчас отбывает в исправительной колонии общего режима.

- Также ему назначены принудительные наблюдения и лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях по месту отбывания лишения свободы, - говорится в решении суда.

После того как приговор вступил в законную силу, мать пострадавшей школьницы обратилась с иском к деду. Она заявила, что ее дочери причинен моральный вред. Девочка проходила длительный курс реабилитации у психолога, санатарно-курортное лечение. Более того, по данным KP.RU, школьница продолжает ходить к психологу после перенесенного шока.

За пережитые страдания мать девочки потребовала у родственника 300 тысяч рублей. Сам же Владимир заявил, что моральный вред должен быть определен в меньшем размере, и суд с этим согласился.

- Иск удовлетворен частично. Сумму компенсации снизили в два раза и присудили 150 тысяч рублей, - сказали «КП» - Кубань» в суде.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Дедушка два года совращал внучку, а потом заявил, что она сама виновата в этом

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