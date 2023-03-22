Пустила с молотка. Почему Алла Пугачева продала чипсовый завод в Краснодарском крае

Алла Пугачева. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Алла Пугачева уехала в Израиль еще осенью 2022 года. Прощаться со всей своей недвижимостью в России она не спешит. Примадонна, как выяснила KP.RU, по-прежнему владеет квартирой на 304 квадрата в Филипповском переулке Москвы. А еще в ее собственности числится два земельных участка. А вот коммерции у певицы больше нет.

Стоит сказать, что бизнес у Пугачевой не всегда шел успешно. Одно из самых обсуждаемых детищ певицы был чипсовый завод. В 2001 году стало известно, что примадонна приобрела участок площадью в тысячу «квадратов» в кубанском городке Крымске. Там она затеяла производство хрустящего картофеля. «Нафаршировав» предприятие иностранным оборудованием, певица заявила, что скоро завалит страну чипсами «АБ». Но, увы, этого не произошло.

«Алла Борисовна» с беконом, укропом и чесноком в сметане не пришлась по вкусу потребителям. Продавцы в магазинах (но далеко не во всех торговых точках появлялись чипсы певицы) говорили, что спросом новый товар не пользовался. Несмотря на низкую цену, жареный картофель понравился не всем. В итоге певица поспешила распрощаться с неудачным бизнесом.

О продаже певица задумалась почти сразу после развода с Филиппом Киркоровым. Поговаривали, что примадонна остро нуждалась в деньгах - даже лимузин продала, который ей на свадьбу подарил бывший муж. Эту версию косвенно подтверждала и цена, которую первоначально заломила артистка. За завод она сначала просила 1,5 млн евро (51 млн рублей по курсу того времени. - Прим. ред.). Но позже цену снизила до одного миллиона, а затем уступила и еще.

Найти покупателя певице удалось лишь в 2011 году. Примадонна российской эстрады продала завод по производству чипсов санкт-петербургской компании. Теперь на предприятии выпускают компоты.

КСТАТИ

На входе инициалы «АБ». Кому принадлежит «дом Пугачевой» в Анапе

В Анапе обнаружили «дом Аллы Пугачевой» с видом на море (читайте далее)

Улетевший в США внук Аллы Пугачевой избавляется от недвижимости в России

Никита Пресняков выставил на продажу недвижимость в Краснодарском крае за 20 млн рублей (подробнее)