Экс-полицейские из Сочи не смогли отменить приговор за получение взяток

Приговор вступил в законную силу Фото из архива КП

В Сочи экс-полицейские не смогли отменить приговор за взятки. Суд оставил прежнее решение без изменений.

Так, трое полицейских работали в отделе Лазаревского района УВД по Сочи. Чтобы подзаработать, они придумали преступный план. Брать деньги правоохранители решили с тех, кого ловили с наркотиками.

С октября 2019 по январь 2020 года полицейские задерживали жителей прямо на месте преступления. Рассказав, что ждет за употребление и сбыт наркотиков, они предлагали решить вопрос. За крупную сумму полицейские были готовы помочь с уводом от ответственности. Тем временем задержанные, узнавая грозившие сроки, сразу соглашались на сделку.

Одного из мужчин полицейские задержали, когда тот доставал «закладку» с наркотиком. Надев наручники, они припугнули молодого человека ответственностью. А потом предложили помочь – за 150 тысяч рублей. Он согласился и передал всю сумму через посредника.

Еще 50 тысяч рублей обвиненные получили от другого мужчины. Один из полицейских попросил передать часть взятки не деньгами, а фотоловушкой.

Другой экс-полицейский рассказал задержанному, что якобы помог с заключением эксперта о наличии в крови наркотиков. Анализ должен был показать их отсутствие. За это полицейский потребовал 100 тысяч рублей, но получил только 86 тысяч.

- Преступная деятельность подсудимых была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

После того, как правда вскрылась, краевое МВД организовало служебную проверку.

- По результатам сотрудники полиции уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам в 2020 году, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Позже Лазаревский районный суд Сочи рассмотрел материалы дела, признал полицейских виновными и назначил реальные сроки. Так, им назначили 7,5, 7 и 8 лет лишения свободы с запретом занимать должности, связанные с исполнением функций представителя власти, сроком на 5 и 6 лет. Отбывать наказание бывшие правоохранители будут в колонии строгого режима.

Их посреднику суд назначил шесть лет колонии общего режима.

- Приговор был обжалован в Краснодарском краевом суде, однако судебная коллегия по уголовным делам не нашла оснований для смягчения наказаний. Приговор оставлен без изменения, апелляционная жалоба - без удовлетворения, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Уточняется, что приговор вступил в законную силу.

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