Оставили без лица. Михаила Галустяна обидели в Сочи

Михаил Галустян Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Комик и звезда команды КВН "Утомленные солнцем" Миша Галустян давно стал лицом (и акцентом!) курортного Сочи. Он искусно подшучивает над недостатками отечественного сервиса, потому что вырос в этой среде. Самоиронию Галустяна поклонники давно оценили, а в родном городе буквально вписали в историю.

Так, в микрорайоне Мамайка, где он вырос, появились граффити с одной из его КВН-цитат.

- Главное - не ударить в пляж лицом! - "вещает" с бетонной стены свеже выкрашенный Миша.

Правда, продержалась картина недолго. Кто-то затер лицо Михаила белой краской поверх яркого стрит-арта.

Возмущенные жители улочки даже попытались вступить с теми, кто испортил граффити, в диалог. Сейчас на закрашенном Галустяне висит листок бумаги с рукописным текстом: "Кто это сделал?".

ВОТ ЭТО ПОВОРОТ

Вскоре выяснилось, что закрасили Мишу сами художники.

- К сожалению, мы были вынуждены это сделать, потому что краска из-за неровной поверхности легла плохо и начала облуплятся буквально через пару дней. А мы рассчитывали, что сезон точно продержится. Закрасили, чтобы выровнять поверхность и нанести краску вновь, - рассказал "КП"-Кубань" художник Антон Толчин.

Но за это время от местных жителей чего они только не наслушались.

- Таких эмоций не было, когда мы Галустяна рисовали, какие обрушились, когда начали закрашивать. "Чем вам Галустян помешал?!" - нам говорили с возмущением каждый, кто мимо проходил, - продолжает Антон.

Теперь на граффити Миша в образе сочинского сердцееда. Фото: Антон Толчин

В итоге портрет Михаила снова здесь появился, но в ином сценическом образе - сочинского сердцееда.