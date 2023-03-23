Надышались газа и не могли идти. На Кубани гаишники помогли семье выбраться из горящего дома

Кирилл Минаков и Дмитрий Евтеев вовремя подоспели на помощь Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Трагедией едва не закончился пожар в Выселковском районе Краснодарского края. Семья оказалась в ловушке из-за пожара в доме.

Все происходило в станице Выселки. Семья – 67-летния мужчина, его жена и двое взрослых детей – в тот день были дома по улице Свободы. В какой-то момент на участке загорелась хозпостройка. Огонь быстро опрокинулся с полыхавшего помещения на жилой дом.

Густые клубы дыма и возгорание заметили сотрудники отдельного взвода ДПС районной полиции лейтенант Кирилл Минаков и старлей Дмитрий Евтеев. В момент ЧП они проезжали по улице Свободы. Увидев пожар в частном доме, полицейские вызвали экстренные службы. Тем временем они самостоятельно начали выводить жильцов из дома.

Сотрудники ДПС вовремя подоспели на помощь. Как оказалось, жильцы надышались угарного газа и из-за плохого самочувствия не могли выйти из дома.

- После прибытия пожарного расчета полицейские активно принимали участие в тушении возгорания и корректировали проезд специального транспорта, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Предварительной причиной пожара сейчас называют замыкание электропроводки. Как рассказали жильцы дома, они не заметили задымления и не успели вовремя выйти и попросить помощи. Сейчас жизни семьи ничего не угрожает.

- И жильцы дома, и их соседи от всего сердца благодарили сотрудников Госавтоинспекции, ведь в результате их слаженных и оперативных действий все обошлось без жертв, - рассказали в пресс-службе МВД по краю.

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