Латифундия любой ценой. Бывшего мэра Майкопа во второй раз осудили условно за мошенничество, вымогательство и хранение боевого оружия

Андрей Гетманов снова получил условный срок. Фото: пресс-служба администрации Майкопа

Бывшего мэра Майкопа Андрея Гетманова снова признали виновным сразу по нескольким статьям. Государственное обвинение не согласилось с условным приговором за вымогательство, мошенничество и хранение оружия, который ему вынесли в 2021 году. Дело было отправлено на новое рассмотрение в Верховный суд Адыгеи.

Андрею Гетманову вменялось то, что происходило между ним и фермерами в 2017 году. Тогда Гетманов был еще предпринимателем. Мэром его избрали годом позднее. Однако благодаря приобретенному положению, по мнению следствия, он сводил счеты с теми, кто не поддался ему ранее.

- Все, что Андрею Гетманову не удалось сделать будучи главой КФХ, он выбивал на посту главы города. Но многие боятся говорить об этом из-за его влиятельности и угроз, - рассказывали анонимно горожане.

По данным следствия, в 2017 году Андрей Гетманов пытался похитить у своего знакомого три арендованных земельных участка в Кужорском сельском поселении Майкопского района. Он предложил обменяться полями для выращивания сельхозкультур. Но так как обмен был заведомо невыгодным для бизнесмена, мужчина отказался.

А когда уже Гетманов стал главой Майкопа, он вызвал агрария к себе «на ковер». Дальше уже все известно из материалов следователей.

- Угрожая, он заставил бизнесмена подписать документы, чтобы поля перешли в руки его сына, - говорят силовики.

А в суде сам потерпевший рассказывал: «Когда я был у него на приеме, Гетманов резко вскочил с кресла и стал кричать: «Ты что, не знаешь кто я такой, ты что, хочешь на мне заработать, у меня есть люди, которым я поручу, и они выбьют из тебя всю «дурь», мне легче тебя убить, чем договориться с тобой», а потом продолжал кричать, что у него имеются обширные связи в органах власти, с помощью которых он подведет меня под уголовную статью».

- Бывший мэр принудил подписать договоры купли-продажи и уступки прав аренды на пять земельных участков общей стоимостью более 6,5 млн рублей. Взамен он пообещал фермеру передать права аренды под видом равнозначных три участка фактической стоимостью 1,4 млн рублей, - поясняли в СУ СК России по Республике Адыгея.

Помимо этого, следователи выяснили, что похожим образом Гетманов обманул еще одного фермера. Он попросил бизнесмена обменять три участка площадью более 4 тысяч квадратных метров в хуторе Октябрьском под посевы для кормов животных на его якобы равнозначные. При этом зарекался выплатить компенсацию за неубранный урожай. Но обещание не сдержал. Денег предприниматель не увидел. Да и сделку отказался регистрировать уполномоченный орган. Но несмотря на это, Гетманов фактически стал использовать поля по своему усмотрению. Ущерб составил около 4 млн рублей.

Кроме этого, в доме Гетманова при обыске нашли оружейный схрон.

- Суд признал Гетманова виновным в хранении боеприпасов и в покушении на мошенничество и дал 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, – сообщили тогда в пресс-службе Майкопского городского суда.

Но такой мягкий приговор по тяжким статьям был отправлен на пересмотр.

Новый приговор по тому же обвинению остался условным.

- Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года с наложением определенных обязанностей. Приговор суда в законную силу не вступил, - сообщили в СУ СК РФ по Республике Адыгея.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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