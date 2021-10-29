Дали 2,5 года условно, а прокуратура просит 10 лет тюрьмы: Дело экс-мэра Майкопа о вымогательстве и мошенничестве рассмотрят заново

Пока экс-чиновник находится на свободе. Фото: пресс-служба администрации Майкопа

Бывший мэр Майкопа Андрей Гетманов руководил городом с 2018 года. А в марте 2021 года его задержали за мошенничество и вымогательство. 21 сентября экс-градоначальника осудили, ему дали 2,5 года условно.

Следствие подняло архивы еще с тех пор, когда он возглавлял крестьянско-фермерское хозяйство, до того как стал мэром. Местные жители поговаривают, что он был фермером, завоевавшим земли любой ценой.

- Все, что Андрею Гетманову не удалось сделать будучи главой КФХ, он выбивал на посту главы города. Но многие боятся говорить об этом из-за его влиятельности и угроз, - рассказывают анонимно горожане.

По данным следствия, в 2017 году Андрей Гетманов пытался похитить у своего знакомого три арендованных земельных участка в Кужорском сельском поселении Майкопского района. Он предложил обменяться полями для выращивания сельхозкультур. Но так как обмен был заведомо невыгодным для бизнесмена, мужчина отказался.

А когда уже Гетманов стал главой Майкопа, он вызвал агрария к себе «на ковер». Дальше уже все известно из материалов следователей.

- Угрожая, он заставил бизнесмена подписать документы, чтобы поля перешли в руки его сына, - говорят силовики.

А в суде сам потерпевший рассказывал: «Когда я был у него на приеме, Гетманов резко вскочил с кресла и стал кричать: «Ты что, не знаешь кто я такой, ты что, хочешь на мне заработать, у меня есть люди, которым я поручу, и они выбьют из тебя всю «дурь», мне легче тебя убить, чем договориться с тобой», а потом продолжал кричать, что у него имеются обширные связи в органах власти, с помощью которых он подведет меня под уголовную статью».

- Бывший мэр принудил подписать договоры купли-продажи и уступки прав аренды на пять земельных участков общей стоимостью более 6,5 млн рублей. Взамен он пообещал фермеру передать права аренды под видом равнозначных три участка фактической стоимостью 1,4 млн рублей, - поясняли в СУ СК России по Республике Адыгея.

Помимо этого, следователи выяснили, что похожим образом Гетманов обманул еще одного фермера. Он попросил бизнесмена обменять три участка площадью более 4 тысяч квадратных метров в хуторе Октябрьском под посевы для кормов животных на его якобы равнозначные. При этом зарекался выплатить компенсацию за неубранный урожай. Но обещание не сдержал. Денег предприниматель не увидел. Да и сделку отказался регистрировать уполномоченный орган. Но несмотря на это, Гетманов фактически стал использовать поля по своему усмотрению. Ущерб составил около 4 млн рублей.

Вот такой оружейный склад нашли дома у бывшего мэра Майкопа

Бывшего мэра Майкопа судили сразу по трем статьям: вымогательство и мошенничество и незаконное хранение боеприпасов. При обыске в его доме нашли целый оружейный склад.

- У Гетманова изъяли 389 боевых патронов к нарезному огнестрельному оружию - автоматам и пулемётам системы Калашникова, - сообщил «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Для чего столько патронов, бывший мэр силовикам объяснить не смог. Да и вину признал не сразу.

- Суд признал Гетманова виновным в хранении боеприпасов и в покушении на мошенничество и дал 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, – рассказали в пресс-службе Майкопского городского суда.

Местные жители поговаривают, что из-за связей бывший мэр получил не такое суровое наказание. Но приговор еще не вступил в законную силу, прокуратура с ним не согласна и намерена отстаивать тюремное наказание.

- Сторона обвинения будет обжаловать приговор. Гетманову просят 10 лет лишения свободы колонии строгого режима со штрафом 800 тысяч рублей. Дело будет рассматриваться в Верховном суде Адыгеи в апелляционном порядке. Суд должен состояться в ноябре, - пояснил источник в правоохранительных органах Адыгеи.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Два с половиной года условно получил бывший мэр Майкопа

Бывшего градоначальника Андрея Гетманова судили за вымогательства, хранение боеприпасов и покушение на мошенничество (читайте далее)