СК: В Адыгее задержали главу Майкопа

Андрей Гетманов. Фото: администрации Майкопа.

53-летнего главу Майкопа Андрея Гетманова подозревают в вымогательстве. Уголовное дело возбуждено по материалам, которые поступили из УФСБ по Республике Адыгея.

По данным следствия, эпизод, по которому идут разбирательства, произошел еще в мае 2018 года. Тогда фигурант уголовного дела встретился с предпринимателем в своем служебном кабинете.

Разговор между коммерсантом, занимающимся выращиванием сельхозпродукцию, и мэром не задался. Следователи считают, что глава города потребовал от предпринимателя обменять земельные участки в Майкопском районе.

- Учитывая, что земельные участки имели неравнозначную площадь и стоимость, разница которых составила более 5 миллионов рублей, предприниматель отказался, - говорят «КП» - Кубань» в СУ СК по Адыгее.

Вот только такой вариант мэра не устроил. Он продолжил разговор с коммерсантом, но уже с угрозами. Обещал физически с ним расправиться, речь даже шла об убийстве. Опасаясь за свою жизнь, предприниматель все же согласился на условия главы, хотя понимал, что для него это невыгодно.

Как только сделка была оформлена, бизнесмен все же обратился в правоохранительные органы. Его заявление и стало основанием для разбирательств.

Стоит сказать, что застать Андрея Гетманова на рабочем месте «КП» - Кубань» не удалось. На своей странице в Instagram, которую активно ведет, он тоже не многословен.

- Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Адыгее.

Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.163 УК РФ. Действующему пока еще мэру грозит от семи до 15 лет тюремного заключения с крупным штрафом. Пока, правда, только идут следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств имевших место событий.

КСТАТИ

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Бывшего замглавы обвиняют превышении полномочий. При его непосредственной протекции муниципалитет заключил с указанными юрлицами контракты на сумму свыше 200 миллионов рублей. В карман, как считают правоохранители, он получил не менее 18 миллионов рублей дохода.

СПРАВКА «КП»

Андрей Гетманов у руля находится больше трех лет. Главой Майкопа его избрали в феврале 2018 года. До этого он служил на космодроме "Байконур", а позже занимал пост депутата Государственного совета Адыгеи.

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