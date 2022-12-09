Стало известно, сколько денег получили сотрудники ДК за свадьбу чиновника из Геленджика

Деньги на организации свадьбы ушли из бюджета по поручению замглавы Геленджика

Эта свадьба была еще в январе 2021 года. Гостей развлекал хор местного ДК – женился сотрудник администрации курорта.

Среди гостей - вице-мэр города Елена Василенко. Чиновница взяла на себя все расходы по организации праздника. Вице-мэр дала поручение директору Дома культуры Марине Юмашевой полностью взять подготовку свадьбы коллеги из администрации на себя. Позже выяснилось, что заместитель главы Геленджика попросила сотрудников ДК выступить и организовать торжество бесплатно, а после этого просто премировала их…из бюджета.

Потом работники культуры к зарплате получили от 5 до 11 тысяч рублей. Ущерб городскому бюджету позже оценили в 40 тысяч рублей. Вице-мэра и директора ДК уволили и возбудили уголовное дело за превышение полномочий.

В судебном заседании Василенко виновной себя не признала, Юмашева - признала полностью. От дачи показаний обе отказались.

- Василенко лишена права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанных с осуществлением функций представителя власти на два года, Юмашевой назначен штраф в 30 тысяч рублей в доход государства, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

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