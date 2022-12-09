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Общество9 декабря 2022 7:21

Стало известно, сколько денег получили сотрудники ДК за свадьбу чиновника из Геленджика

Чиновник из Геленджика сэкономил на свадьбе бесплатными организаторами от ДК
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Деньги на организации свадьбы ушли из бюджета по поручению замглавы Геленджика

Деньги на организации свадьбы ушли из бюджета по поручению замглавы Геленджика

Эта свадьба была еще в январе 2021 года. Гостей развлекал хор местного ДК – женился сотрудник администрации курорта.

Среди гостей - вице-мэр города Елена Василенко. Чиновница взяла на себя все расходы по организации праздника. Вице-мэр дала поручение директору Дома культуры Марине Юмашевой полностью взять подготовку свадьбы коллеги из администрации на себя. Позже выяснилось, что заместитель главы Геленджика попросила сотрудников ДК выступить и организовать торжество бесплатно, а после этого просто премировала их…из бюджета.

Потом работники культуры к зарплате получили от 5 до 11 тысяч рублей. Ущерб городскому бюджету позже оценили в 40 тысяч рублей. Вице-мэра и директора ДК уволили и возбудили уголовное дело за превышение полномочий.

В судебном заседании Василенко виновной себя не признала, Юмашева - признала полностью. От дачи показаний обе отказались.

- Василенко лишена права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанных с осуществлением функций представителя власти на два года, Юмашевой назначен штраф в 30 тысяч рублей в доход государства, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

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