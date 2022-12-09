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Общество9 декабря 2022 9:23

Мэрия рассказала о собачьих площадках в Краснодаре

В администрации озвучили места, где можно выгулять четвероногих питомцев
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Выгул собак разрешен с специально отведенных местах

Выгул собак разрешен с специально отведенных местах

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Краснодаре ужесточили правила содержания и выгула домашних животных. Например, категорически запрещено выгуливать собак на детских и спортивных площадка, на территориях школ и детских садов. В связи с этим отвечаем на другой логично вытекающий вопрос: где можно гулять с любимыми питомцами.

В мэрии «Комсомольской правде» - Кубань» предоставили список специально оборудованных площадок для выгула собак.

Оборудованы места:

- в сквере «Городской сад Сосновый» поселка Березовой в районе улицы имени Профессора Малигонова. Площадка муниципальная бесплатного посещения.

- на улице Селезнева, 193/2 размещена площадка для дрессировки собак. Территория оборудована Краснодарской краевой общественной организацией «Учебно-дрессировочный кинологический центр «Команда Русский Триумф». Администрация данной площадки устанавливает гибкий график доступа всех желающих провести дрессировку и выгул своих собак.

- на территории микрорайона Губернский, она находится на пересечении улиц Яцкого и Бочарникова.

- в новом микрорайоне Родные просторы, зону выгула собак организовали в местном парке.

Кроме специально оборудованных мест в Законе Краснодарского края о содержании и защите домашних животных говорится, что выгуливание собак допускается на пустырях вдалеке от общественных мест. Стоит отметить, что подобная территория находится на улице Владислава Посадского неподалеку от 40-летия Победы.

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