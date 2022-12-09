«От объема собранной помощи мурашки!»: в Анапе известный блогер вместе с волонтерами загрузил гуманитаркой три машины

Блогер вместе с другими добровольцами передадут гуманитарную помощь военным сразу в нескольких населеных пунктах в зоне СВО. Фото: t.me/MoreOz

Популярный блогер из Анапы Юрий Озаровский продолжает помогать бойцам на передовой. Он вместе с волонтерами вот уже месяц собирает средства на закупку необходимых вещей для военных. Очередная гуманитарная миссия показала - неравнодушных людей очень много. Сотни жителей России откликнулись на призыв блогера и перечислили деньги. Только за пару дней после объявления нового сбора на счет Юрия прислали больше 600 тысяч рублей. Половину этой суммы потратили на покупку "Буханки" и запчастей для нее.

Один из неравнодушных людей перечислил 100 тысяч рублей.

При этом мастер, который взялся за работу и довел машину до идеала, заявил - денег не возьмет, чинил УАЗ он от всего сердца.

Накануне блогер вместе с другими единомышленниками из Анапы загрузили "Буханку" гуманитарным грузом. Юрий снял на видео, как выглядела машина перед отправкой. Вещей было так много, что автомобиль даже немного просел.

- В "Буханке" вещей только на одну точку. Здесь все по списку. Канистры заполним еще бензином. Так что минимум еще на 100 килограммов тяжелее машина будет. Но мне говорят, что УАЗ таскает и больше, - рассказывал блогер, снимая автомобиль на видео. - У нас загружена еще одна машина, там - подарки от школьников. И сейчас придет еще "Газель", которая на две-три точки будет грузиться.

Также блогер добавил, что по пути в зону СВО у них было несколько остановок. Жены бойцов передали дополнительно вещи и подарки для своих защитников.

- Помощи, я так прикидывал, где-то на полтора миллиона рублей, - подытожил Юрий Озаровский, когда оценивал гуманитарный груз. - С Богом! Это просто мурашки. Потому что мы такой объем делаем впервые.

Уже известно, что все машины благополучно добрались до линии соприкосновения. Сейчас блогер вместе с другими добровольцами передают бойцам специальной операции гуманитарную помощь.