Больше 600 тысяч за пару дней. После объявленного блогером сбора тысячи людей переводят деньги на помощь военным

Блогер, находясь в зоне СВО, снял передачу гумпомощи военным и рассказал о новых нуждах.

Популярный блогер Юрий Озаровский, снимающий видео о жизни в Анапе, все чаще стал публиковать ролик о сложной работе российских военных. Вместе с другими неравнодушными жителями курорта он уже дважды отвозил гумпомощь в зону спецоперации. И каждый раз, возвращаясь, рассказывает о том, как непросто сейчас бойцам на передовой, и как важна для них поддержка. Стоит сказать, после очередной гуманитарной миссии Юрий рассказал, в чем нуждаются сейчас военные.

По словам блогера, в списке нужд – приборы ночного видения, теплые одежда и обувь, спальные мешки и плащи, генераторы, фонари, рации. Но больше всего бойцам необходим УАЗ. На «Буханке» наши ребята смогут по бездорожью добираться до ближайших населенных пунктов, поскольку их позиции находятся почти в 10 километрах от жилых деревень.

- Мы охраняем побережье реки. Самая большая необходимость здесь – внедорожник. Мы находимся минимум в восьми километрах от населенных пунктов, где можем взять воды, хлеба. Если кто-то больной, то его отвезти до больницы, - рассказал на камеру один из бойцов, чье лицо скрывает балаклава. - Мы здесь отрезаны от всего. Пешком идти это очень далеко. Мы нуждаемся в такой технике, нам бы хватило даже одной машины.

После того, как Юрий Озаровский опубликовал видео с рассказом военного, сотни неравнодушных стали отправлять средства на счет блогера.

- Донатов было очень много, суммы разные. Но один из мужчин сбросил на «Буханку» 100 тысяч рублей, - поделился блогер.

Один из неравнодушных людей перечислил 100 тысяч рублей.

Всего же буквально за пару дней удалось собрать больше 600 тысяч рублей.

- Хочу выразить огромную благодарность всем, кто помогает, обещаю, что все пойдет для ребят, - сказал Юрий Озаровский. - На этой неделе будет опять поездка в зону боевых действий.

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