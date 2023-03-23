Японская сила. В Краснодаре расцвели заморские сакура, айва и слива

В Краснодаре сейчас самые красивые локации. Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Яркие краски на улицах Краснодара - словно палитра художника. Сочные желтые, розовые, лиловые, белоснежные цветы радуют глаз горожанина и гостя краевой столицы. Весна – в это время южный город по-особенному хорош.

Краснодар стряхивает с себя остатки зимней серости и манит устроить пешую прогулку по улочкам.

Сливовая аллея. Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Самая волшебная сейчас – это улица Ставропольская. Здесь расцвела аллея сливы Писсарди. Насладиться красотой цветов в полной мере можно только прокатившись на городском трамвае. Так открываются самые лучшие виды.

Цветущая форзиция. Фото: Сергей НАДЕЖДИН

В Екатерининском сквере желтым огнем горит форзиция. Этот многолетний кустарник озеленители любят за продолжительность цветения. Желтые соцветия продержатся на ветвях до апреля и только затем их сменят овальные, чуть зубчатые листья.

Восхитительная магнолия. Фото: Сергей НАДЕЖДИН

На улице Красной вызывает восхищение цветущая магнолия Суланжи. Еще несколько лет назад это растение было диковинкой в Краснодаре. Но сейчас роскошные бутоны можно встретить в разных уголках города и даже во дворах многоэтажек. Так что прижилась экзотическая красавица в краевой столице.

Красивая японская айва. Фото: Сергей НАДЕЖДИН

На улице Рашпилевской можно познакомиться с еще одним иностранным гостем – японской айвой или ханомелесом. Теплолюбивому растению пришелся по душе мягкий кубанский климат. Розовые, белые или красно-оранжевые бутоны появляются даже на месяц раньше срока, не в апреле, а в марте. Если есть желание устроить фотосессию в азиатском стиле, то стоит поторопиться. Цветение длится 20 дней, а затем лепестки осыпаются.

Плодовые деревья тоже не уступают в красоте. Фото: Сергей НАДЕЖДИН

На фоне неба белизной выделяются и цветы плодовых деревьев. А уже скоро на них созреют яблоки и вишни.

Яркие цветочные клумбы. Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Как только облетят цветущие деревья, наступит очередь клумб и лужаек. На улице Красной, в большинстве скверов, на разделительных полосах городских дорог распустятся тюльпаны.

А в мае наступит парад однолетников. Как рассказали в мэрии города, ландшафтные дизайнеры высадят более 300 тысяч цветов. Петуньи, катарантусы и колеусу будут украшать городские улицы практические все лето.