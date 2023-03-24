В Новороссийске на берег выбросилась беременная самка дельфина-азовки

Пик самоубийств дельфинов приходится на апрель-август. Фото: центр спасения дельфинов "Дельфа"

Обессиленную азовку жители Южной Озереевки обнаружили на берегу. Люди сразу же позвонили по горячей линии в местный Дельфацентр, сотрудники которого занимаются спасением морских млекопитающих.

Пока волонтеры ехали на помощь, самка дельфина родила детеныша. Дельфиненок появился на свет уже мертвым и практически сразу же его унесло волнами. Находящаяся без сил мать, по словам очевидцев, не проявила никакого интереса к новорожденному.

- К сожалению, мы уже неоднократно сталкивались с подобными ситуациями - самками, выбросившимися на берег, в попытках избавиться от мертвого детеныша, - рассказали волонтеры центра спасения дельфинов «Дельфа».

Дельфины должны постоянно находиться в воде. Фото: центр спасения дельфинов "Дельфа"

Так как дельфиниха отказывалась вернуться в море, где врачам легче было бы оказывать ей помощь, надувной бассейн пришлось установить на берегу. Пока шла подготовка к экспресс-диагностике и проведению ветеринарных манипуляций, животному стало резко плохо, началась агония, после которой ветеринары констатировали смерть.

- Мы знаем, что в таких ситуациях помочь нереально сложно, особенно очень чувствительным и стрессонеустойчивым азовкам. Мы готовы к этой реальности, но всегда надеемся на лучшее, - рассказали спасатели дельфинов.

После анализов стало известно, что у дельфина не было шансов выжить. Наличие паразитов в дыхале подтверждает, что азовка была серьезно больна. Лечение тяжело больных китообразных должно осуществляться в стационаре. Но в России нет таких дельфиньих больниц.

Волонтеры из центра «Дельфа» говорят, что пик дельфиньих самоубийств приходится на весну-лето. С апреля по август 2022 года на берег выбросилось более 450 китообразных. Живыми удалось обнаружить 50 дельфинов. Спасти смогли только двух.

- К сожалению, в большинстве случаев удается лишь уменьшить страдания умирающих китообразных. Это связано с тяжестью патологий, с которыми дельфины оказываются в руках специалистов, с труднодоступностью мест выбросов, с отсутствием необходимого диагностического и реанимационного оборудования, с которым, в том числе, невозможно работать в полевых условиях, - объясняют высокую смертность ветеринары центра.

Как правило, все обнаруженные особи находятся в критическом состоянии. После диагностики состояния, дельфинам назначается лечение - инъекции, кормление через зонд и даже массаж для поддержания мышц в тонусе.

В 2022 году такие манипуляции помогли сохранить жизнь самочке-белобочке. Она также беременной выбросилась на берег и потеряла малыша. Ветеринары пять дней оказывали всю необходимую медицинскую помощь, а когда ей стало лучше, помогли выплыть подальше в море.