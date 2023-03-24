«Сначала был нарастающий гул, потом два толчка». Жители Сочи почувствовали землетрясение у берегов курорта

Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в акватории Черного моря у берегов Сочи

Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в акватории Черного моря у берегов Сочи. Жители и гости курорта почувствовали подземные толчки вечером 23 марта.

- Сначала был нарастающий гул, потом два толчка, - поделились сочинцы в соцсетях.

По данным Обнинской сейсмологической станции, на глубине 10 км зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 3,4 по шкале Рихтера, интенсивностью 2-3 балла.

- Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме, погибших, пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

К слову, такая магнитуда, по исследованиям ученых, не имеет разрушительной силы. Но в то же время подземные толчки могут слегка напугать человека, пошатнув, например, в доме люстры и посуду.

В целом по краю нет поводов тревожиться о мощных разрушительных землетрясениях. Напомним, беспокойство жителей региона вызвала трагедия в Турции в начале февраля. По последним данным, при мощных землетрясениях погибли более 50 тысяч человек.

Ученые успокаивают - в Краснодарском крае работает сейсмологическая служба, которая следит за показателями круглосуточно. В настоящее время тревожных данных не поступает.

- Территория края находится в сейсмоопасной зоне, но те мелкие землетрясения, которые у нас ежегодно фиксируются в той или иной области, в частности, носят «полезный» характер, дают выплеск энергии, которая формируется в разломе, - отметил начальник отдела мониторинга и прогнозирования территориального центра ЧС края Александр Колесник. - Если бы их не было, то она бы накапливалась и выплескивалась значительно сильнее и мощнее.

Специалисты утверждают, что Кубань выполнила лимит по разрушительным землетрясениям на несколько столетий вперед.

- В последний раз землетрясение в 7 баллов зафиксировали на равнинной территории Кубани во второй половине 19 века. Поэтому как минимум еще триста лет мы можем не бояться подземных толчков такой силы, - отметил заведующий сейсмолабораторией КубГУ Алексей Мухин.

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