Мэр Краснодара выступил против проведения концерта Ани Лорак

Ани Лорак Фото: Михаило ФРОЛОВ

Известная певица Ани Лорак дает концерты в городах России. Одно из ближайших выступлений запланировано 27 апреля в Краснодаре. Фанаты артистки уже приобретают билеты. Цены на них колеблются от 2500 до 8000 рублей.

Но часть жителей Краснодара и общественников возмутило проведение в городе концерта Ани Лорак. Ранее певица выразила свою позицию относительно СВО. Артистка родом из Украины поддержала действующую власть страны и выступила против спецоперации.

Краснодарцев возмутило то, что певица с такой позицией продолжает выступать в России. Позже об этом высказался глава города Евгений Наумов.

- Хочу поделиться и своим мнением относительно неизбежной отмены концерта певицы Ани Лорак в Краснодаре. Мы - жители против того, чтобы в нашем городе «устраивали шоу» люди, которые признаются в любви правящей на Украине власти, - написал Евгений Наумов в своем telegram-канале.

Как отметил мэр Краснодара, предприниматели, актеры, певцы, которые имеют подобную позицию, не будут зарабатывать на территории города. По его мнению, никто не гарантирует, что эти деньги не пойдут на поставку снарядов и боеприпасов для украинских военных.

Ранее глава Краснодара выступил против концертов в городе Инстасамки. Евгений Наумов назвал выступления артистки развращением молодежи.

- Кроме нелицеприятной брани, распития спиртных напитков и развращения молодежи, эти концерты ничего не несут, - отметил мэр Краснодара.