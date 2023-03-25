Почему в Краснодаре отменили концерт Ани Лорак

Ани Лорак должна была выступить в Краснодаре 27 апреля. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Гастрольный тру Ани Лорак по городам России отказался под угрозой срыва. Певица планировала дать серию концертов в на юге страны. Но в Краснодаре ее выступление скорее всего не состоится. Об этом заявил мэр города Евгений Наумов. В своем Телеграм-канале он отметил, что запланированное на 27 апреля шоу будет "неизбежно отменено". А все из-за прокиевской позиции артистки.

- Хочу поделиться и своим мнением относительно неизбежной отмены концерта певицы Ани Лорак в Краснодаре. Мы - жители против того, чтобы в нашем городе «устраивали шоу» люди, которые признаются в любви правящей на Украине власти, - написал Евгений Наумов.

Такую же участь ждет всех предпринимателей, актеров, певиц и певцов, которые выступают против СВО, отметил глава города.

- Они здесь не будут зарабатывать. Мы не можем гарантировать, что в конечном итоге эти деньги не пойдут на поддержку тех, кто воюет против наших ребят, поставляет им снаряды и боеприпасы, - отметил Наумов.

Концерт Ани Лорак должен был состояться во Дворце спорта "Олимп". Стоимость билетов варьировалась от 2500 до 8000 рублей. Самые дешевые были уже раскуплены.