Восточный коридор в Краснодаре: что известно о масштабном дорожном строительстве, которое избавит город от пробок

Восточный коридор будут строить около 6 лет. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Новый магистральный въезд в Краснодар избавит восточную часть города от пробок. Строители поэтапно будут возводить транспортные развязки и путепроводы через железную дорогу по ул. Тихорецкой от Володарского до трассы М-4. Общая протяженность коридора составит 36 километров.

- Реализация обеспечит транспортную доступность мкр. «Восточно-Кругликовский», поселков Новознаменского, Знаменского, Пригородного, Лорис и Индустриального, - отметили в пресс-службе администрации Краснодара.

Масштабное строительство развернут на восьми участках, 4 из которых – местного значения, столько же – регионального. Сейчас первые три объекта получили положительное заключение госэкспертизы.

КОНКРЕТНО

ПРОЕКТЫ, КОТОРЫЕ ПРОШЛИ ЭКСПЕРТИЗУ

Реконструкция автомобильной дороги по ул. Тихорецкая от ул. Восточно-Кругликовская до ул. 4-й проезд Тихорецкий,

Реконструкция пересечения автомобильных дорог по ул. Восточно-Кругликовская и ул. Тихорецкая,

Строительство автомобильной дороги по ул. 4-й проезд Тихорецкий от ул. Тихорецкая до ул. Лизы Чайкиной (включая строительство путепроводов через железнодорожные пути).

По четвертому этапу - строительству развязки, соединяющей автомобильную дорогу по ул. Тихорецкая и автомобильную дорогу по ул. Володарского - завершены проектно-изыскательские работы, сейчас он на экспертизе. В администрации надеются получить заключение к апрелю этого года.

- К строительно-монтажным работам на данных объектах возможно будет приступить после оформления земельно-правовой документации и при наличии необходимых денежных средств, - отметили в мэрии.

Ранее отмечалось, что ориентировочная стоимость проекта чуть более 8 млрд рублей. Строить сеть развязок будут 6 лет.