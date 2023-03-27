До -6. Весенние заморозки задержатся на три дня в Краснодарском крае

В Краснодарском крае прогнозируют заморозки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Краснодарского края в последние дни почувствовали настоящую весну. Теплую погоду омрачили только небольшие дожди. Тем временем столбики термометров поднялись до +16-18 градусов.

Однако в ближайшие дни в регионе ожидаются температурные качели. Долгожданное потепление сменится резким похолоданием. В крае обещают заморозки.

- В связи с прохождением фронтальных разделов через территорию Краснодарского края в ближайшие дни ожидается резкая смена погодных условий. 28 марта столбики термометров днем в городе поднимутся до 19…21° тепла, - сообщили в краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Порывы ветра в этот день будут достигать 12-14 метров в секунду. А осадков синоптики не прогнозируют.

Ухудшение погоды в регионе обещают уже в среду, 29 марта. В этот день небо затянет тучами, а местами пройдут дожди. Столбики термометров начнут опускаться и уже ночью достигнут 0°. В дневные часы воздух прогреется до +6... 8°.

Уже 30, 31 марта и 1 апреля в регионе начнет действовать штормовое предупреждение. В эти дни ночью в крае обещают заморозки – столбики термометров опустятся до -1...-6º. Отметим, от температурных качель, которые прогнозируют в регионе, возможны серьезные последствия. Резкое похолодание и обещанные заморозки могут нанести удар по растениям и урожаю.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» рассказывала о том, какую погоду обещают в крае в предстоящем апреле. Самым теплым днем месяца, по прогнозам синоптиков, станет 22 апреля. Тогда воздух прогреется до +25 градусов в тени.