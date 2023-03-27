«Без истерик, слез и целования ринга»: тренер Чемпионки мира по боксу из Анапы рассказала о победе в Индии

Анастасия Демурчян вместе с тренером Мариной Голубевой. Фото: личный архив.

18-летняя Анастасия Демурчян из Анапы стала Чемпионкой мира по боксу. Она обошла австралийку Фрэнсис Скотт Кайе в весовой категории до 70 килограммов. Турнир проходил в Нью-Дели с 15 по 31 марта.

Вся сборная команды России по боксу уже вернулась из Индии. В аэропорту Шереметьево родные и близкие спортсменок встретили самолет, на котором прилетели девушки. В зале ожидания был настоящий фейерверк из цветов и игрушек. Встречающие поздравляли с победой не только боксеров, но и их тренеров. Накануне в Нью-Дели организаторы турнира наградили личного тренера Анастасии Демурчан Марину Голубеву.

- С Настей мы начали работать с 2018 года. Тогда она начала тренироваться в станице Анапской у Евгения Пешко. Но там было очень мало девочек, поэтому мы договорились, что Настя будет заниматься три раза в неделю у меня. Мужской бокс немного другой. По началу в женском спарринге у нас совершенно ничего не получалось, - рассказала тренер МБУ ДО ДЮСШ №3 Марина Голубева.

Через два года Анастасия окончательно перешла заниматься к Марине Михайловне. Из-за выросшего профессионального уровня увеличились и нагрузки. Юной спортсменке пришлось два раза в день ездить на тренировки из Анапы в зал, который находится в станице Гостаевской.

- Тренировка Насти занимает 2 часа. Это ежедневная работа утром и вечером. Конечно, иногда девочки уезжают на сборы, но там они тоже занимаются по два – три раза в день, - поделилась Марина Голубева. – Если честно, это победа является целиком и полностью работой родителей. Если бы не они, ничего бы этого не было.

Ежедневные занятия без выходных и права на отдых, изматывающие тренировки, первые победы и поражения привели Анастасию к заветному билету на Чемпионат мира.

- К своей победе Настя отнеслась спокойно. Многие начинают плакать, истерить и целовать ринг, когда поднимают их руку. Думаю, она еще сама не поняла, что сделала. Просто выполнила свою работу, - поделилась Марина Голубева.

По словам спортсменок и их тренеров, соревнования прошли в очень комфортной, дружеской обстановке.

- К нам очень хорошо относились на турнире. Индия вообще болела за наших девочек, когда они выходили не против их спортсменок. Правда, когда Настя поднималась на пьедестал, включили музыку Чайковского, но я не думаю, что это был сделано специально. Просто техник что-то напутал. Конечно, это чуть омрачило вкус победы, но потом все исправили и включили наш гимн, - рассказала Марина Михайловна.

Впереди у победительны целая неделя отдыха дома. После этого, 9 апреля, Анастасия Демурчян отправится на сборы в Москву.

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