Рекордный перевод. Популярный блогер из Анапы рассказал о сумасшедших суммах, которые присылают для бойцов спецоперации

По словам Юрия, вместе с единомышленниками, он посетил уже практически всю зону специальной операции. Фото: t.me/MoreOz

Популярный блогер из Анапы Юрий Озаровский выпустил новый ролик, где от души поблагодарил всех, кто перечисляет деньги на помощь российским военнослужащим. После того, как мужчина объявил о сборе средств, на его счет стали перечислять самые разные люди. Причем деньги приходят из разных уголков России от подписчиков, которые влюблены в видео Юрия. Стоит сказать, сбор блогер ведет абсолютно прозрачно и честно. О каждой покупке он рассказывает не только в своих видео, но и отчитывается в соцсетях.

После возвращения из зоны СВО Юрий рассказал о сумасшедших суммах, которые присылают для бойцов спецоперации.

- Сегодня залетел донат (пожертвование - Авт.), прямо огромный - от шахтеров Кузбасса – 300 тысяч рублей. Для того, чтобы мы помогали дальше нашим ребятам на СВО, - сказал блогер в видео. - И так же маленькие донатики приходят, но не менее важные. Каждый вклад в нашу деятельность очень важен для наших ребят, которые там находятся, на передовой.

По словам Юрия, вместе с единомышленниками, он посетил уже практически всю зону специальной операции.

- Мы побывали во всех ее частях. В этот раз у нас была Запорожская область и Херсонская. Подробнее о поездке расскажу совсем скоро, - заверил Юрий Озаровский. - Самое главное – «Буханочку» доставили.

Напомним, ранее один из подписчиков перечислил на счет блогера разом 100 тысяч рублей. А за пару дней сбора Юрию прислали больше 600 тысяч рублей. Половину этой суммы потратили на покупку "Буханки" и запчастей для нее. При этом мастер, который взялся за работу и довел машину до идеала, заявил - денег не возьмет, чинил УАЗ он от всего сердца для наших ребят.

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