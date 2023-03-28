Отмазали в 17, убил в 23. Спустя шесть лет сын экс-начальника полиции и депутата гордумы Краснодара снова пьяный спровоцировал смертельное ДТП

Водитель на скорости врезался в дерево. Фото: пресс-служба ГИБДД по Краснодарскому краю

Дело Александра Семенова на Кубани активно обсуждали в 2017 году. Тогда 17-летний парень ранним утром сел пьяным за руль Range Rover и въехал в бригаду дорожных рабочих на улице Дзержинского в Краснодаре. Из-за сильного столкновения один человек скончался, четверо с травмами были доставлены в больницу. После аварии возбудили уголовное дело.

В первом ДТП автомобиль сгорел, Семенов успел выскочить из салона. Он сбил пять человек, один из которых скончался.

Сначала парня закрыли в СИЗО, а после смягчили наказание – отправили под домашний арест. Суд 17 раз откладывал рассмотрение уголовного дела, но Семенову не удалось уйти от правосудия. Ему дали три года колонии - поселения и лишили прав на 1 год. Правда, отбывать реальный срок Семенову скорее всего не пришлось. Он мог быть засчитан за то время, что виновник аварии провел в изоляторе и под арестом дома.

После ДТП выяснилось, что несовершеннолетний водитель не из простой семьи. Его отец Александр Семенов – бывший начальник полиции Краснодара, ушедший на пенсию после 32 лет работы в органах, а мать Ольга Семенова – экс-депутат городской думы. Она долгое время также работала в полиции, но потом ушла в политику и бизнес.

КОНКРЕТНО

В 2017 году исполнительный директор ООО «Европа» Ольга Семенова заняла третье место среди самых состоятельных депутатов Краснодара. Она значилась владелице и совладелицей 8 компаний, а ее доход составил 29 млн рублей. В ее собственности были три дома, три квартиры, 1 земельных участков, 23 нежилых помещения. Из недвижимости у женщины был автобус ГАЗ, автомобили Mercedes Benz, Range Rover и Lexus.

Благодаря ее декларации также стало известно, что супруг Семеновой владел двумя домами, 15 квартирами, 5 земельными участками и мотоциклом Suzuki.

Опять авария

Происшествие 6-летней давности поросло быльем. Но Александр Семенов вновь напомнил о себе. И снова он садится за руль дорогого авто в алкогольном опьянении и по его вине гибнет человек. 18 марта 23-летний молодой человек на бешеной скорости не вписался в поворот, съехал с нее и врезался в дерево на трассе в Геленджике. В салоне машины была его 23-летняя спутница.

- Она скончалась в течении трех суток, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

Предположительно, молодые люди вместе учились на юрфаке КубГУ.

Полина скончалась на третьи сутки после аварии. Фото: соцсети

- По факту ДТП возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК ( «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, в состоянии алкогольного опьянения»). Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры, - рассказали «КП»-Кубань» в надзорном ведомстве.

Сам Семенов тоже оказался на больничной койке, но его жизни сейчас ничего не угрожает.