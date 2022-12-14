«Изводила из-за гадалок»: Пенсионера, жестоко расправившегося со своей женой, оштрафовали на миллион рублей

По словам мужчины, его жена предпочитала больше верить ясновидящим

75-летнего жителя Краснодара осудили за убийство жены. Суд огласил приговор в отношении Анатолия Урюмцева. Ему назначили 8 лет колонии строгого режима и 1 млн компенсации морального вреда.

- В июле 2022 года пенсионер поссорился с женой, после чего схватил нож и нанес им не менее пяти ударов. От полученных травм женщина скончалась на месте, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

В судебном заседании подсудимый полностью признал вину. Он рассказал, что прожил с супругой 25 лет и все это время женщина изводила его из-за гадалок. Женщина верила в его измены по раскладам карт. И очередной конфликт, по его словам, начался из-за новых упреков.

- При назначении наказания суд учитывал явку с повинной, признание вины, раскаяние в содеянном и возраст подсудимого. Приговор в законную силу не вступил, - добавили в суде.

Убийство произошло в многоэтажке на улице Восточно-Кругликовской. Тогда местные жители сообщали, что слышали крики. Соседи рассказали, что причиной стала ревность. Тогда же они и вызвали полицию и скорую. Пенсионерка скончалась на месте от полученных травм.