Соседи услышали крики, открыли дверь и вызвали скорую Фото из архива КП

В Краснодаре пенсионер зарезал жену из ревности. Мужчину уже задержали, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Трагедия произошла накануне по улице Восточно-Кругликовской. Супруги проживали в одной из многоэтажек. В этот вечер они сильно повздорили, причиной конфликта могла стать ревность. Во время разборок 74-летний мужчина схватил нож и набросился с ним на 70-летнюю жену.

Крики женщины услышали соседи, которые открыли дверь и вызвали скорую. Но пенсионерка умерла до приезда врачей – муж ударил ее ножом более пяти раз.

- Подозреваемый задержан. В ближайшее время следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательств. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что житель Каневского района застрелил из ружья двоих приятелей. Подозреваемого задержали.