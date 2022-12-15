Нас ждут большие перемены. Участник «Битвы экстрасенсов» составил ошеломительный прогноз на 2023 год

Участник «Битвы экстрасенсов» Сергей Шахов. Фото: vk.com/sendo_project

Участник 23-го сезона «Битвы экстрасенсов» Сергей Шахов из Новороссийска рассказал о том, что преподнесет нам 2023 год. С его слов, сейчас долгосрочные перспективы туманны.

- Нас ждут большие перемены! А проведение СВО - это знак для других стран, у которых есть нерешенные вопросы с территориальной целостностью, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» Сергей Шахов. - Могут появиться новые конфликты в странах, где не были решены подобные вопросы.

В 2023 году, по словам Сергея, мы еще ни один раз услышим о подобных конфликтах.

- 2023-й будет годом сложных стратегических и тактических решений с некоторыми отклонениями от первоначальных идей и целей, - объясняет Сергей Шахов. – Запад захочет открыть второй фронт со стороны Грузии и Азербайджана, однако их планы будут сорваны и цель не будет достигнута. Украина будет создавать ряд провокаций для Белоруссии, но в итоге республика не будет втянута в конфликт. С большой долей вероятности в 2023 году в Одесской области пройдут референдумы о вступлении области в состав России. Основные линии соприкосновения по-прежнему будут в районе Донецкой и Луганской областях.

Еще один момент, на котором остановился экстрасенс, - это вирусы. Коронавирус на сегодня отошел на второй план, сейчас бушует новый штамм гриппа. И потому, считает Сергей Шахов, жителям стоит быть внимательными к своему здоровью.

- Еще в 2020 году я делился видениями – уверен, что короновирус «вырвался» из лаборатории случайно, - говорит «КП» - Кубань» участник «Битвы экстрасенсов» Сергей Шахов. - В моем видении исследования вируса продолжаются и тестируются до сих пор. Отсюда могут быть вспышки различных модификаций вирусов как на основе гриппа, так и SARS (Тяжелого острого респираторного синдрома. – Прим. ред.).

Это прогноз Сергея Шахова, сбудется ли он - покажет 2023 год.

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