Италия с нами. Переводы российским бойцам СВО отправляют даже из Европы

Юрий Озаровский — один из тех, кто благодаря своей известности, сумел собрать огромные суммы для закупки вещей и снаряжения участникам СВО. Фото: t.me/MoreOz

Военным, которые сейчас находятся в зоне специальной операции, помогают неравнодушные жители разных уголков России. Люди активно участвуют в различных движениях и акциях, главная цель которых - оказать реальную поддержку бойцам. Связь с ними волонтеры поддерживают и точно знают, что необходимо в качестве дополнительной помощи. Популярный блогер из Анапы Юрий Озаровский — один из тех, кто благодаря своей известности сумел собрать огромные суммы для закупки вещей и снаряжения участникам СВО. Он вот уже больше месяца вместе с другими единомышленниками отправляется на передовую, чтобы лично доставить гумпомощь. Блогер постоянно делится впечатлениями от поездок и, конечно, рассказывает о том, куда и на что уходят деньги от пожертвований.

На днях Юрий опубликовал скриншот перевода из Европы — 6600 рублей отправила жительница одного из городов на помощь участникам спецоперации.

- Нам помогают даже из Италии, - сказал блогер. - Женщина перевела через своих друзей в России! Это бесценно!

Стоит сказать, ранее Юрий рассказывал о сумасшедших суммах, которые присылают для бойцов спецоперации. 300 тысяч рублей перевели шахтеры Кузбасса. Эта сумма, по словам блогера, стала рекордной.

- Нам приходят и маленькие донатики, но не менее важные. Каждый вклад в нашу деятельность очень важен для наших ребят, которые там находятся, на передовой, - заявил Юрий Озаровский.

Напомним, ранее один из подписчиков перечислил на счет блогера разом 100 тысяч рублей. А за пару дней сбора Юрию прислали больше 600 тысяч рублей. Половину этой суммы потратили на покупку "Буханки" и запчастей для нее. При этом мастер, который взялся за работу и довел машину до идеала, заявил - денег не возьмет, чинил УАЗ он от всего сердца для наших ребят.

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