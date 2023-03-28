Пострадавшим от оползня жителям Туапсе выплатят компенсации

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Жители Туапсе, оставшиеся без жилья из-за оползня, на время переедут в городской маневренный фонд. Глава администрации города Сергей Бондаренко встретился со всеми пострадавшими и рассказал том, как власти будут решить проблемы жителей улицы Пархоменко.

- Пострадавшие дома обследованы комиссионно. Предложен маневренный фонд, готовы переселить жителей в случае необходимости. Окажем материальную помощь на первоначальные нужды, — сообщил Сергей Бондаренко.

После сильного ливня 26 марта на улице Пархоменко произошло движение грунта. Оползень увлек за собой фундамент десятков домов, была повреждена дорога. В городе был введен локальный режим ЧС.

В 15 домовладениях сейчас находиться опасно для жизни – в стенах огромные трещины. Их владельцам выдадут сертификаты на приобретение нового жилья. Всего переселить предстоит 67 человек.

- Жителям пострадавших домов разъяснили основные нормы законодательства о предоставлении жилищных сертификатов в условиях ЧС, рассказали о необходимых дальнейших действиях самих собственников, в том числе, по сбору документов, дали подробные ответы на все интересующие вопросы, раздали памятки, - уточнили в мэрии.

Сейчас всем пострадавшим необходимо написать заявление и подать в отдел соцзащиты населения документы для получения единовременной материальной и финансовой помощи из федерального и городского бюджета. Скорее всего, пострадавшие смогут рассчитывать на 10 тысяч рублей единовременной помощи, а также 50 или 100 тысяч рублей за утраченное имущество

Выплаты за потерю домов будут осуществляться немного позже. Специалисты заканчивают работу над нормативно-правовым актом, который объяснит категорию и суммы компенсаций.