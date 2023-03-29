Мамина машина. Публикуем эксклюзивные фото элитного внедорожника, на котором сын экс-полицейского и депутата из Краснодара устроил второе смертельное ДТП

Фото: соцсети

Эта жуткая авария случилась еще две недели назад – 18 марта. Но известно о ней стало только сейчас. Сперва о смертельном ДТП под Геленджиком рассказали местные паблики, затем уже – медиа.

Александр Семенов рассекал по курорту за рулем элитного внедорожника. На пассажирском сиденье была его спутница – Полина Х. Судьба свела ребят в университете. Они учились на одном факультете КубГУ – юридическом.

По словам одногруппников, пара практически не расставалась. Они сопровождали друг друга везде. Вместе и рванули в Геленджик.

Что осталось от машины после аварии Фото: пресс-служба ГИБДД по Краснодарскому краю

Там и случилась трагедия. На скорости Александр Семенов протаранил дерево. Он слетел с трассы, а внедорожник превратился в груду металла. Это случилось за пару секунд.

По словам очевидцев, парень был пьян. Но самостоятельно выбрался из авто. И даже пытался помочь девушке. В тяжелом состоянии ее доставили в больницу.

- Она скончалась в течение трех суток, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

Погибшая Полина Х.

Также пострадал и виновник ДТП. Он загремел на больничную койку. Но уже пошел на поправку. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Тем временем по факту аварии полицейские уже возбудили уголовное дело.

- Речь идет о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, в состоянии алкогольного опьянения, – добавили в ведомстве.

Расследование аварии находится на контроле прокуратуры. Как стало известно «КП» – Кубань», парень гонял на Mercedes-Benz GL-Klasse/GLS. Зарегистрирован он был на маму парня – Ольгу Семенову.

Фото: соцсети

Отмечается, что машина ушла с конвейера 15 лет назад – в 2008-м. Она получила три ряда сидений и 388 лошадей под капотом. Благодаря им машина разгонялась до сотни километров всего за четыре секунды.

Также в распоряжении «КП» – Кубань» попали фото. На них, предположительно, запечатлен Александр Семенов. Он сидит за рулем немецкого внедорожника. Оба снимка сделаны меньше чем за полгода до трагедии.

Напомним, что это не первая авария с участием парня. В 2017-м он, будучи за рулем Range Rover, насмерть сбил рабочего. Но тогда Александру Семенову было всего 17 лет. Он получил три года колонии-поселения и лишился прав на год.