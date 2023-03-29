Любитель дать по газам. На Mercedes, в котором сын экс-начальника полиции угробил 23-летнюю девушку, числится более 40 штрафов за превышение скорости

Иномарка превратилась в груду металла

Сын экс-начальника полиции и депутата гордумы Краснодара 23-летний Александр Семенов 18 марта стал виновником смертельного ДТП. Он в Геленджике на Mercedes-Benz влетел в дерево, его 23-летняя пассажирка скончалась в реанимации.

Любитель скорости Семенов угробил не только молодую девушку. Шесть лет назад, когда Александру было всего 17 лет, в Краснодаре он на Range Rover снес бригаду рабочих, четверо были госпитализированы, один погиб на месте от полученных травм. Тогда Семенову дали три года колонии-поселения и лишили прав на год.

Но уроком трагедия для сына экс-начальника полиции и депутата гордумы не стала. Он продолжал на дорогах давить на газ. «КП» - Кубань» выяснила, что с начала года владельцу Mercedes 23 раза прилетали уведомления о нарушении скорости под камерами. И за прошлый год иномарка более 20 раз на высокой скорости пролетала по дорогам, несмотря на камеры.

Так машина выглядела до ДТП

По открытым данным, только с 1 по 15 марта за превышение скорости владельцу Mercedes пришлось оплатить 12 штрафов по 250 и 500 рублей, кроме этого, три штрафа – за повторное превышение скорости от 40 до 60 км/ч по 2000 рублей.

За три дня до трагедии, 15 марта, Mercedes попал на камеры по дороге из Краснодара в Адыгейск, там водитель разогнался до 149 км/ч при разрешенных 90. А накануне под той же камерой машина пролетела со скоростью 143 км/ч.

Есть и один штраф – за превышение скорости от 60 км/ч. Исходя из базы данных, на трассе в Ейске, с разрешенной скоростью до 60 км/ч, иномарка мчалась со скоростью 130 км/ч.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что парень гонял на Mercedes-Benz GL-Klasse/GLS, который был зарегистрирован на маму – Ольгу Семенову. Также в распоряжении «КП» – Кубань» попали фото авто. На них, предположительно, запечатлен Александр Семенов, который и водил постоянно эту машину.

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