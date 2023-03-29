«Пострадавшие просили за него в суде». Шесть лет назад на мягком приговоре пьяному 17-летнему сыну известных родителей в Краснодаре настояли жертвы ДТП

Первая авария, устроенная Семеновым. 2017 год

Всем, кто ехал в тот вечер 18 марта в районе Тонкого мыса в Геленджике, открылась жуткая картина: спасатели выгружали из искореженного Mercedes-Benz водителя и пассажирку. Автомобиль на огромной скорости влетел в дерево.

Девушка не прожила и трех дней, водитель выжил. Анализы крови, траектория движения авто и почти полное отсутствие тормозного пути показали, что он был не в себе. Полиция возбудила уголовное дело.

Но еще более неожиданным стал тот факт, что за рулем внедорожника, совершившего этот самоубийственный путь, сидел небезызвестный 23-летний Александр Семенов.

Шесть лет назад "КП" - Кубань" следила за скандальным процессом, где 17-летнего сына бывшего начальника полиции Александра Семенова и бывшего депутата гордумы Ольги Семеновой судили за его первое смертельное ДТП. 29 июня в 4:30 утра в Краснодаре на улице Дзержинского в районе Талалихина за рулем Range Rover он проигнорировал знаки и влетел в «Газель» с дорожными рабочими. Как показало следствие, Семенов в то утро тоже был пьян.

- В результате машины наехали на пятерых рабочих. На том участке они занимались дорожными ремонтом, - сообщали тогда «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю. – Далее иномарку отбросило на стоявший ВАЗ 21120. После этого Range Rover загорелся. Водитель успел выскочить из машины до появления огня.

Один из рабочих погиб на месте, четверо других получили в том числе тяжелейшие травмы.

- У рабочих были сломаны таз, руки, ноги. Там очень тяжелые были травмы, - рассказывает "КП" - Кубань" один из наблюдателей на судебном процессе Дмитрий Турченко.

На скамье подсудимых сидел вчерашний школьник с виноватым видом, и, несмотря на переломы, пострадавшие в один голос просили не наказывать Семенова по всей строгости.

- Насколько мне известно, там дело было не только в его раскаянии (на этом настаивали родители и адвокаты Семенова), но и в том, что родня парня сулила им золотые горы: и кредиты закрыть, и лечить, и учить, - продолжает собеседник "КП" - Кубань".

Действительно, жертвы ДТП не подавали иск об ущербе.

17-летнему водителю без прав дали условный срок, в который в итоге засчитали и время следствия.

"КП" - Кубань" попыталась поговорить с одним из пострадавших в том ДТП на Дзержинского. Но безуспешно.

- Ничего я вам рассказывать не буду, - ответил он.

Сейчас известно, что Семенов уже пошел на поправку после нового смертельного ДТП. А его спутницу Полину Х. похоронили. За ее смерть водителю грозит до 12 лет тюрьмы. Впрочем, будем наблюдать.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Отмазали в 17, убил в 23

Спустя шесть лет сын экс-начальника полиции и депутата гордумы Краснодара снова пьяный спровоцировал смертельное ДТП (подробнее)