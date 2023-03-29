Сочи у каждого свой. В мэрии ответили на информацию о повышении цен на отдых в отелях

Рост цен в этом году составил от 5 до 15% по сравнению с 2022 годом Фото: Олег УМАРОВ

В Сочи на отдых летом стремится около 75% россиян. На этой волне появилась информация, что отели решили поднять цены на 30%. В связи с высоким спросом отельеры якобы захотели сделать отдых дороже, чем в Эмиратах. Но, как удалось узнать “КП” - Кубань”, это был фейк.

В администрации Сочи прокомментировали информацию о якобы резком подорожании стоимости отдыха в городских средствах размещения в предстоящий летний сезон.

- Рост цен в этом году составил от 5 до 15% по сравнению с 2022 годом, что сопоставимо с обычными сезонными колебаниями, - рассказал “КП” - Кубань” замдиректора департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи Кирилл Сазонов.

Если переводить проценты в деньги, то в июне отдых на двоих в пятизвездочном отеле обойдется в 22 тысячи рублей за сутки. В четырехзвездочном уже дешевле - 10 тысяч рублей. Цены в данном сегменте выросли на 15%, но никак не на 30%. Но не стоит забывать, что цена номера зависит от спроса. Выбираем отель “три звезды” и цена уже около семи тысяч рублей.

- Это стоимость размещения в отелях и санаториях, она не включает в себя транспортные расходы, - отметил Кирилл Сазонов.

Кстати, в настоящее время отели предлагают акции раннего бронирования, по которым забронировать проживание можно со скидками от 5 до 20% от первоначально заявленной стоимости. При этом горнолыжные курорты запустили акцию, если вы бронируете номер на пять суток, то в подарок еще одна ночь.

Стоит отметить, что, помимо высококлассных отелей, на курорте представлено большое количество гостевых домов, которые предлагают доступные цены на размещение с предоставлением комфортных условий для проживания. Многие из них имеют современную инфраструктуру, оборудованы открытыми бассейнами, детскими комнатами и игровыми площадками, зонами барбекю на открытом воздухе.