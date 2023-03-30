Открытие Японского сада в парке «Краснодар» запланировано на 30 марта

Фото: t.me/japangardenkrd

Двери в Японский сад парка «Краснодар» распахнутся в 7 часов утра 30 марта. Этого события местные жители ждали несколько месяцев. Информацию об открытии территории новой очереди подтвердили «Комсомолке» официальные представители парка.

Сегодня открытие пройдет в тестовом режиме, в том числе сотрудники проверят и наладят систему доступа.

С 7 до 9 утра вход свободный. А вот после 9 часов попасть на территорию можно только с QR-кодом. Сейчас регистрация проходит по ссылке https://japan.parkkrasnodar.com/auth/

Известно, что в дальнейшем посещение Японского сада будет ограниченным. Единовременно - не более 200 человек.

Всего в Японском саду представлено 26 локаций, среди которых – водопад, театр, зеркальный пруд, храм, сливовая роща и чайный домик. Здесь высажено 6 тысяч деревьев и 280 тысяч цветов.

Сад в парке «Краснодар» крупнейший в мире за пределами Японии японский сад. На территории создали невероятной красоты пейзажи. Вдохновителем и спонсором, воспроизведения атмосферы Страны восходящего солнца, является Сергей Галицкий.

Миллиардер Галицкий не останавливается. Работы в другой новой очереди под названием «Парк облаков» вовсю кипят по другую сторону улицы Посадского.

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