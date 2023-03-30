Уголок для уединения в центре мегаполиса. Чем может удивить Японский сад парка «Краснодар»

Первые посетители жадно фотографировали каждый увиденный уголок нового сада Фото: Галина КОПЫЛОВА

Завершения строительства Японского сада в парке «Краснодар» жители города ждали с нетерпением. Об открытии поговаривали еще неделю назад, но официальная информация об этом событии появилась около 6 утра 30 марта.

- Подтверждаем, открытие пройдет в тестовом режиме, в том числе сотрудники проверят и наладят систему доступа, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» представители парка.

По газонам в Японском саду не разрешают ходить ни летом, ни зимой, в отличие от основной части парка Фото: Галина КОПЫЛОВА

С 7 до 9 утра вход на территорию свободный. А вот с 9 часов необходим QR-код. Решили пройтись по новой локации одними из первых в 8 утра, но судьбу испытывать не стали – сформировали код для входа, а заодно и проверили, как работает сервис, чтобы рассказать вам.

Заветный пропуск

Попасть в Японский сад можно по QR-коду, который нужно скачать либо на официальном сайте локации, либо в терминалах перед входом на территорию. Перейдя по ссылке, указываете имя и фамилию, количество человек, электронную почту, а затем выбираете время посещения.

- Новый QR-код можно получить только при истечении срока старого. QR одноразовый - может быть получен на четыре персоны. QR-код выбирается на определенную дату, на определенное время суток, - говорится на сайте парка.

Архитектурные формы на территории очень разнообразны Фото: Галина КОПЫЛОВА

Сервис предлагает интервал, например, с 9:00 до 9:30. Многие приняли это за ограничение, якобы по саду можно гулять всего лишь полчаса. Но нет! Этот промежуток дается для того, чтобы была возможность задержаться: от краснодарских пробок можно ожидать чего угодно. То есть не обязательно стоять у входа в сад солдатиком ровно в 9:00. Вас пустят и в 9:20 и в 9:30 – главное успеть добраться до локации в назначенный интервал времени.

В водоемах плавают карпы Фото: Галина КОПЫЛОВА

В сети появились жалобы, что возникли проблемы на этапе регистрации. С ними мы тоже столкнулись, но технические нюансы не могли стать препятствием в столь долгожданный день, поэтому пришлось быстро сориентироваться и понять причину. А она заключается вот в чем – при вводе адреса электронной почты проверьте, нет ли лишних пробелов в начале строки и как написана первая буква логина ящика – она должна быть прописной, не заглавной. Вуаля, QR-код ваш! Сохраняйте в телефон или делайте скрин и можно бежать парк.

Есть и сухие водоемы Фото: Галина КОПЫЛОВА

Вход на территорию парка с улицы Посадского перенесли ближе к новым парковкам, которые оборудовали вдоль Тихорецкой. На старом месте развернулись другие масштабные работы – высаживаются огромные деревья, кустарники. А напротив, на старой парковке, рабочие и техника трудятся над созданием новой очереди под названием «Парк облаков». Но об этом еще рано.

Итак, вход в Японский сад – один – там, где находятся информационные терминалы. Возле открытых ворот встречает посетителей улыбчивый охранник. Он сканирует QR-код и одобрительно кивает в сторону локации, от которой веет атмосферой Страны восходящего солнца.

Храм для медитаций пока закрыт Фото: Галина КОПЫЛОВА

Другие ворота, что правее в сотне метров, - это выход. Такое разделение сделано для того, чтобы охранники могли понимать, сколько человек зашли на территорию, а сколько вышли. Единовременно в Японском саду могут находиться не более 200 посетителей: локация создана для уединения, а не для столпотворения, поэтому потоки людей приходится сдерживать и разводить.

Ресторан может открыться в ближайшие дни Фото: Галина КОПЫЛОВА

Об ограничениях на вход можно понять еще при регистрации. Каждые полчаса QR-код могут получить только 50 человек. К слову, к 11 часам дня все коды на посещение парка в день открытия были разобраны. А в сети появились «предприимчивые» бизнесмены, они строчили комментарии с предложениями о продаже пропуска в сад по «заманчивым» ценам.

Пешеходная медитация

Прогуляться по Японскому саду можно как хаотично, так и построив маршрут через официальный сайт. При входе гости попадают в так называемый сухой ландшафтный сад Карэсансуй. Это огороженная квадратная территория с потрясающей красоты можжевельниками и различного размера камнями. Сразу в глаза бросается белая галька, которая абсолютно во всех локациях идеально причесана ровными и полукруглыми бороздами.

В саду много красивых цветущих растений Фото: Галина КОПЫЛОВА

Далее – разветвление дорожек, глаза разбегаются, только что нет надписи «Налево пойдешь – уединение найдешь». Если без шуток, указатели здесь есть почти на каждом повороте с названиями заморскими, которые не то, что не запомнишь с первого раза, выговорить сложно. Так, есть храм для медитаций Дзадзэн-до и Сад Дзэн, традиционный японский дом Коминка, садовые коридоры Цубо-нива кайро, зеркальный пруд Кагамиикэ.

Свадебные коридоры Фото: Галина КОПЫЛОВА

На территории Японского сада большое количество водоемов и водопадов. В одном из них заметили цветных карпов, они мерцали в воде желтыми и оранжевыми цветами, одного удалось заметить с голубым брюшком.

От локации к локации периодически приходится добираться не по обычным тротуарным дорожкам, а по выложенным камням. Такой вид передвижения забавляет и напоминает детскую игру в классики: прыгаешь с одного на другой булыжник, пытаясь удержать равновесие. Вот именно поэтому появились версии, что в Японский сад не пускают с колясками. Пускают! Просто гулять в таком случае можно только по сплошным дорожкам, чтобы не повредить газон.

Бамбуковые трубки с питьевой водой Фото: Галина КОПЫЛОВА

Все заведения общественного питания на территории сада пока закрыты. В ближайшее время может заработать только ресторан Рётэй, его здание здесь самое большое.

- Ремонт в помещениях еще идет. Где-то завозим мебель. Для открытия нужно еще время, - пояснил мне мужчина с папкой в руках, который ждал кого-то у входа в кофейню.

В Японском саду можно встретить несколько бамбуковых устройств, из которых течет вода в каменные раковины.

- Из них можно пить воду, - спросила я у охранника.

- Не знаю, я здесь первый день, не рискнул бы, - ответил мужчина, пытаясь сориентироваться в лабиринтах сада.

Не доверив новичку, спросила про необычные питьевые фонтанчики у озеленителей.

- Да, конечно, они специально оборудованы, чтобы из них пить. Установлены фильтры, можно не бояться. Мы год благоустраиваем территорию и всегда пили именно из бамбука, все нормально, все живы, - убедила меня девушка, которая причесывала граблями камни.

Рай для перфекциониста Фото: Галина КОПЫЛОВА

Еще издалека показалось аккуратное маленькое строение. Оно напомнило дом для медитаций. Но зайдя внутрь, оказалось, что это туалет. Их, кстати, в Японском саду два – один на территории ресторана, другой – ближе к дороге улицы Посадского.

Цветущие деревья и вечнозеленые с разными видами иголок, кустарники, - завораживает здесь абсолютно все. Японский сад пахнет свежестью, а садовые коридоры – древесиной. За один час все посмотреть не удастся. Но нам раскрыли секрет идеального времени.

- Очень красиво, правда? – обратилась я к одной из посетительниц, фотографирующей резные статуэтки.

- Да, потрясающе. Я здесь не впервые, у меня муж в бригаде рабочих. И знаете, что я вам скажу – вечером здесь еще волшебнее, подсвечиваются каждые детали. Нужно приходить сюда часов в 5-6 вечера, когда еще светло, чтобы застать в 7-8 вечера тот момент, когда включаются все фонари! – акцентировала женщина.

Еще один из главных преимуществ Японского сада – прогуливаясь, можно слушать ненавязчивую музыку. Японские мотивы, которые звучат из спрятанных колонок, расслабляют и приятно дополняют визуальное удовольствие.

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