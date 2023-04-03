Решение суда оставляют без внимания. Почему краснодарский железнодорожный вокзал не ремонтируют

Краснодарский вокзал Фото: Евгения ХАЛИКОВА

О серьезной модернизации вокзала Краснодар-1 губернатор Кубани Вениамин Кондратьев говорил три года назад. В 2020 году он публиковал пост в соцсетях.

- Серьезной модернизации требует ж/д вокзал Краснодар-1. Проект включен в инвестпрограмму РЖД. На первые работы выделено порядка 8 млн рублей, - сообщалось тогда в телеграм-канале главы региона.

В прошлом году власти подали иск к РЖД. Но представители компании всячески возражали и не соглашались с предъявленными требованиями.

- При утверждении охранных обязательств не учтено мнение собственника, установленные в охранных обязательствах сроки являются нереальными и невыполнимыми с учетом необходимости проведения ответчиком закупочных процедур, - такие заявления от РЖД прописаны в полном тексте решения суда.

В марте этого года арбитражный суд Москвы стал на сторону администрации региона и обязал РЖД отреставрировать фасад здания культурного наследия. На разработку проекта компании дали шесть месяцев.

- Обязать ОАО «РЖД» принять меры по устранению нарушения обязательных требований в области сохранения объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль вокзалов Станция Краснодар-1», 1950-е годы. Организовать разработку и согласование проекта за свой счет в шестимесячный срок с момента вступления решения суда в законную силу. Полный комплекс работ выполнить в течение года, - говорится в решение суда.

Тем временем, в РЖД ответили «КП» - Кубань», что проектирование не запланировано.

- В ответ на ваш запрос, связанный с предполагаемой реконструкцией вокзала Краснодар-1, сообщаем следующее: в текущем году финансирование проектных работ по реконструкции вокзального комплекса не предусмотрено, - ответили «Комсомольской правде» - Кубань» в РЖД.

В компании сделали приписку, что модернизация и проект по реконструкции не готовятся, но при этом выполняются работы по поддержанию здания в надлежащем состоянии.

Вокзал в Тихорецке также является объектом культурного наследия. Здание закрыли на ремонт в далеком 2006 году. Спустя долгие 10 лет, в 2016 году, здесь провели работы по укреплению фасада и заменили кровлю, затем должны были преступить к реконструкции. Но вокзал до сих пор находится в стадии, кажется, вечного ремонта. И сроки постоянно переносятся.

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