Думала несварение, а оказалось - внутричерепное кровотечение. На Кубани замглавврача осудили за смерть двухмесячного ребенка

Ираиду Некрасову признали виновной в смерти ребенка Фото: Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

В Темрюке озвучили приговор заместителю главного врача районной больницы Ираиды Некрасовой. Женщину признали виновной в смерти двухмесячного ребенка. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Напомним, трагедия случилась в 2021 году в ЦРБ Темрюкского района. 1 февраля мама привезла малыша в больницу для осмотра. Утром ребенку стало плохо, состояние с каждой минутой ухудшалось – требовалась помощь врачей. В тот день в детском отделении медучреждения дежурила 58-летняя заместитель главврача по детству и родовспоможению Ираида Некрасова. Из-за того, что педиатра не было на рабочем месте, женщина начала самостоятельно осматривать ребенка и ставить диагноз.

- Подсудимая назначила лечение в соответствии с неверно выставленным при поступлении пациента в медицинское учреждение первичным диагнозом «Функциональное нарушение пищеварения. Дисбактериоз кишечника», - объяснили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

При этом состояние ребенка продолжало ухудшаться. Мама младенца говорила об этом врачу. Но женщина вплоть до вечера не обращала внимание на то, что ребенку становится все хуже и хуже. Кроме того, врач не вызвала коллег-специалистов, чтобы повторно осмотреть младенца, определить точный диагноз и назначить правильное лечение.

На следующий день ребенок умер в больнице из-за внутричерепного кровоизлияния. При этом шансы спасти малыша были – в случае, если бы врач сообщила коллегам о состоянии поступившего пациента.

- Согласно заключению проведенной комиссионной судебно-медицинской экспертизы, к гибели малолетнего привело именно некачественное оказание медицинской помощи, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В августе 2022 года родители умершего малыша обращались на личном приеме граждан к председателю СК РФ Александру Бастрыкину. Расследование дела было поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Родители умершего малыша обращались к председателю СК РФ Александру Бастрыкину Фото: пресс-служба СК РФ

В суде замглавврача, отстраненная от должности на время расследования, вину не признала. Однако суд посчитал иначе, правда, за решетку женщину не отправили.

- Рассмотрев материалы дела, суд счел вину подсудимой доказанной. С учетом всех обстоятельств Некрасовой назначено наказание в виде ограничения свободы на срок два года, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Кроме того, еще на два года ей запрещено заниматься врачебной деятельностью. Но пока приговор в законную силу пока не вступил, а это значит, что врач может обжаловать его.