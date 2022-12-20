Туристы утопают в сугробах: обстановка в горах Сочи 20 декабря 2022

За сутки снежный покров увеличивается минимум на семь сантиметров. Фото: Ярослав СВЕТЛОВ

Туристов с каждым днем становится все больше на горнолыжных курортах Сочи. За сутки снежный покров увеличивается минимум на семь сантиметров.

Декабрь навалил снега: с утоптанной тропинки шагу нельзя ступить в сторону. Иначе туристы могут утонуть, правда, не в море, а в сугробах.

Высота снега к утру 20 декабря составляет уже 127 сантиметров. Такой показатель в горах на высоте более 2200 метров. Только за минувшую ночь выпало семь сантиметров снега. Термометры на этой высоте показывают -7 градусов, а вот порывы ветра могут достигать 12 метров в секунду. Видимость составляет 50 километров.

На высоте 1600 метров над уровнем моря уже потеплее, -2 градуса. Южный ветер - 1 метр в секунду, а видимость - 20 километров.

В горах на высоте 1170 метров также -2 градуса. Однако порывы ветра чуть сильнее - 2 метра в секунду. Видимость составляет 20 километров.

- Сегодня ясно и морозно! Одевайтесь теплее при подъеме на вершины, - предупреждают горнолыжные курорты.

К слову, лыжники и сноубордисты уже вовсю обкатывают трассы. Тестовые катания стартовали 17 декабря. Всего открылось 30 километров горнолыжных трасс.

- Прошедшие в горах снегопады позволяют открыть для катания трассы горной долины Цирк-2 на высоте более двух тысяч метров над уровнем моря, - рассказали в пресс-службе горнолыжного курорта.

На курортах работают лыжные мастерские, инструкторские службы и прокат оборудования. Кстати, прогноз зимней погоды на горнолыжных курортах Сочи благоприятен для горнолыжников. Катайтесь! Синоптики обещают море снега. Ну а если со снегом возникнут перебои, то его добавят службы искусственного оснежения.

СПРАВКА ОТ «КП»

Что делать, если на трассе попадаешь в неожиданную лавину.

- Первое. При попадании в лавину надо избавиться от палок (лыжникам) и понять, в каком типе лавины вы оказались. Второе. Старайтесь изо всех сил не потерять сознание, не получить травму, не задохнуться снежной массой. Третье. После остановки лавины освободите перед лицом максимально возможное пространство. Четвертое. Сохраняете спокойствие, экономьте силы и ждите, пока вас откопают. Пятое. Когда вас откапывают, по возможности разговаривайте со спасателями, сообщайте информацию о себе, - рассказывают бывалые спасатели.