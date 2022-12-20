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20 декабря 2022 15:02

В Краснодаре на утреннике в детсаду включили недетскую песню группы Little Big

Родителей возмутил репертуар, под который танцевали ребята
Евгения СОРОКА
По словам родительницы, музыку на утреннике подбирали аниматоры.

По словам родительницы, музыку на утреннике подбирали аниматоры.

20 декабря в одном из детских садов Краснодара прошел новогодний праздник. Для воспитанников устроили развлекательные викторины и конкурсы. Конечно, не обошлось без музыки. Только далеко не все родители остались в восторге от выбранного плейлиста - аниматоры провели утренник не по-детски.

О деталях праздника kp.ru рассказала одна из родительниц ребенка. Мама девочки Кристина Х. посчитала, что репертуар, прозвучавший на утреннике, «явно не детского содержания». Происходящее женщина сняла на видео. Ролик появился в распоряжении «КП» - Кубань». На кадрах видно, что ребята беззаботно танцуют под современные хиты. В их числе такие исполнители, как Хабиб, Galibri & Mavik. Включали также и недетскую песню группы Little Big, в которой поется о сексе, а в популярном клипе даже есть постельная сцена.

- Честно говоря, почувствовала себя на сельской свадьбе или в каком-то баре, но никак не на детском празднике. Я не ханжа, против современной музыки ничего не имею. Но неужели мало добрых детских песенок? Почему в Новый год ребенок танцует под треки, которые обычно ставят на взрослых вечеринках? - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» Кристина Х.

По словам родительницы, музыку на утреннике подбирали аниматоры, которых специально пригласили на праздник.

- Плейлист, естественно, никто не согласовывал. Об этом даже не спрашивали. Но за вот такое шоу с каждого родителя собирали по 150 рублей, - добавляет мама девочки.

Со стороны руководства детского сада объяснений пока не последовало.

Напомним, детский утренник со взрослой шоу-программой надолго запомнится родителям 181-го детского сада Краснодара. Он прошел еще в начале июня. Тогда прокуратура наказала заведующую.

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