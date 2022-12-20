В Краснодаре на утреннике в детсаду включили недетскую песню группы Little Big

По словам родительницы, музыку на утреннике подбирали аниматоры.

20 декабря в одном из детских садов Краснодара прошел новогодний праздник. Для воспитанников устроили развлекательные викторины и конкурсы. Конечно, не обошлось без музыки. Только далеко не все родители остались в восторге от выбранного плейлиста - аниматоры провели утренник не по-детски.

О деталях праздника kp.ru рассказала одна из родительниц ребенка. Мама девочки Кристина Х. посчитала, что репертуар, прозвучавший на утреннике, «явно не детского содержания». Происходящее женщина сняла на видео. Ролик появился в распоряжении «КП» - Кубань». На кадрах видно, что ребята беззаботно танцуют под современные хиты. В их числе такие исполнители, как Хабиб, Galibri & Mavik. Включали также и недетскую песню группы Little Big, в которой поется о сексе, а в популярном клипе даже есть постельная сцена.

- Честно говоря, почувствовала себя на сельской свадьбе или в каком-то баре, но никак не на детском празднике. Я не ханжа, против современной музыки ничего не имею. Но неужели мало добрых детских песенок? Почему в Новый год ребенок танцует под треки, которые обычно ставят на взрослых вечеринках? - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» Кристина Х.

По словам родительницы, музыку на утреннике подбирали аниматоры, которых специально пригласили на праздник.

- Плейлист, естественно, никто не согласовывал. Об этом даже не спрашивали. Но за вот такое шоу с каждого родителя собирали по 150 рублей, - добавляет мама девочки.

Со стороны руководства детского сада объяснений пока не последовало.

Напомним, детский утренник со взрослой шоу-программой надолго запомнится родителям 181-го детского сада Краснодара. Он прошел еще в начале июня. Тогда прокуратура наказала заведующую.

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