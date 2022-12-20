Отца-одиночку, грозившего выбросить в окно 3-летнюю дочь, оштрафовали на 5 тысяч рублей в Краснодаре

В Краснодаре оштрафовали мужчину, который грозился выбросить совою дочь. Фото: t.me/panorama_krd_life

В Краснодаре оштрафовали мужчину, который грозил выбросить в окно трехлетнюю дочь. Ему выписали штраф на 5,5 тысячи рублей.

В многоэтажке по улице Жлобы чуть не случилась трагедия. Жильцы дома рассказали, что ночью они услышали громкий плач ребенка и выглянули из квартиры, чтобы проверить, все ли в порядке.

На лестничной клетке люди увидели мужчину в неадекватном состоянии. Он бегал по подъезду, размахивал молотком и ножом. Очевидцы уверены, что жилец был под действием наркотиков.

Во время «представления» дочь мужчины сидела без одежды на лестничной площадке и плакала. Ее попытались забрать соседи, но отец подхватил ребенка и угрожал сбросить ее.

- Мужчина направлен на прохождение лечения от наркомании. Мера необходима в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, - сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

На данный момент прокуратура организовала проверку из-за угроз отца убить дочь. Следователи изучают условия жизни и воспитания девочки.

Девочку-маугли спасли соседи от рук отца, грозившего выкинуть ее из окна в Краснодаре

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