В Сочи обсуждают перспективы запуска парома в Трабзон Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Морпорт Сочи озвучил перспективы запуска парома в Трабзон. Сейчас идет стадия переговоров, но достичь каких-то определенных договоренностей еще не удалось.

Накануне, глава торгово-промышленной палаты Трабзона Эркут Челеби рассказал журналистам, что в четверг, 6 апреля 2023 года, должно состояться подписание соответствующего соглашения. По планам турецкой стороны, паром начнет ходить в Сочи с 1 мая. Наши страны уже были связаны морскими перевозками с 1992 по 2014 год, но девять лет назад сообщение перестало функционировать.

Российская сторона опровергла новости о скорейшем запуске, но сообщила, что проект находится на стадии обсуждения и ведутся переговоры.

- Последний раз через турецкое консульство мы обсуждали планы две недели назад. Пока нет никакой конкретики. Со мной по этому поводу никто не связывался, - говорил директор Морпорта Юрий Владимиров.

На данный момент решить вопрос с паромным сообщением Трабзон – Сочи все еще не удалось.

- Если будет окончательное решение со стороны турецких партнеров запустить пароход, необходимо сначала собрать корсовет при капитане морпорта. Кроме него, в состав входят представители всех силовых структур, Роспотребнадзора. Окончательное решение примут уже после корсовета. Конечно, мы всеми руками хотим осуществить задумку, - сообщил глава морпорта Сочи.

Напомним, что один паром будет вмещать 300 человек, 200 автомобилей, 12 контейнеров и шесть автобусов.

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